По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Происшествия
893
сегодня, 17:23
17
В Ленино мужчина избил подростков
На место конфликта прибыли скорая и полиция.
На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. По предварительным данным, у одного мальчика может быть сломан нос. Его направили на рентген. Ещё одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы.
UPD в 18:02: В полицию поступило сообщение о происшествии в селе Ленино с участием несовершеннолетних. Туда выехали сотрудники ОМВД России по Липецкому району, в том числе отдела по делам несовершеннолетних.
— ОМВД России по Липецкому району проводит проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Устанавливаются лица, причастные к конфликту, его причины и обстоятельства. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
2
3
5
0
Комментарии (17)