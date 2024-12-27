В Ленино мужчина избил подростков

На место конфликта прибыли скорая и полиция.

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Сегодня на улице Рудничной, 1/1 в селе Ленино Липецкого округа произошёл конфликт между мужчиной и тремя подростками — мальчиками 13-14 лет. По словам отца одного из подростков, мальчики сидели в предбаннике магазина «Красное и белое» и слушали музыку. Неожиданно там появился мужчина, арендующий помещение в том же здании, и начал их пинать. Подростки выбежали, но разборки продолжились и на улице.На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. По предварительным данным, у одного мальчика может быть сломан нос. Его направили на рентген. Ещё одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы.

UPD в 18:02: В полицию поступило сообщение о происшествии в селе Ленино с участием несовершеннолетних. Туда выехали сотрудники ОМВД России по Липецкому району, в том числе отдела по делам несовершеннолетних.

— ОМВД России по Липецкому району проводит проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Устанавливаются лица, причастные к конфликту, его причины и обстоятельства. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.