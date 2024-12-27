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сегодня, 17:23
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В Ленино мужчина избил подростков

На место конфликта прибыли скорая и полиция.

Сегодня на улице Рудничной, 1/1 в селе Ленино Липецкого округа произошёл конфликт между мужчиной и тремя подростками — мальчиками 13-14 лет. По словам отца одного из подростков, мальчики сидели в предбаннике магазина «Красное и белое» и слушали музыку. Неожиданно там появился мужчина, арендующий помещение в том же здании, и начал их пинать. Подростки выбежали, но разборки продолжились и на улице.

На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. По предварительным данным, у одного мальчика может быть сломан нос. Его направили на рентген. Ещё одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы. 

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UPD в 18:02: В полицию поступило сообщение о происшествии в селе Ленино с участием несовершеннолетних. Туда выехали сотрудники ОМВД России по Липецкому району, в том числе отдела по делам несовершеннолетних.

— ОМВД России по Липецкому району проводит проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Устанавливаются лица, причастные к конфликту, его причины и обстоятельства. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Комментарии (17)

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Сначала новые
Берегитесь!
3 минуты назад
Впереди каникулы. То ли ещё будет всем от подростков.
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смартфонисты
3 минуты назад
сидели и ждали кого попросить купить спиртное и сигареты!
Ответить
А
4 минуты назад
Ну-ну. Святые детлки . Большие сомнения...
Ответить
Владельцу
10 минут назад
магазина придется однако посидеть ! За избиение несовершеннолетних серьезная ответка ! Мальчишки может быть зашли в магазин просто погреться !
Ответить
А если бы
4 минуты назад
Они в твою квартиру не зашли погреться с музыкой. А когда ты им сделал замечание, рассказали бы тебе про твою маму?
Ответить
Колян
10 минут назад
Лучше бы этот геракл пошел в секцию к боксерам и там бы на кого- то напал.
Ответить
Дети маткапитала
11 минут назад
Не сомневаюсь, они слушали 5-ю сюиту Генделя. Наверное, слишком громко))))
Ответить
ай-ай
19 минут назад
То есть бедные мальчики сидели в винном магазине и слушали музыку ....
Ответить
Мальчик
16 минут назад
Ну не в библиотеку же нам идти..
Ответить
Вопрос
19 минут назад
Ева Герас, женщин сидящих в предбаннике КБ?
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Ева Герас
23 минуты назад
Такие бъют детей и женщин а на расправу жалки
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Старый
34 минуты назад
Молодёжь борзая стала. Будет им уроком.
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