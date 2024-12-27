По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Происшествия
797
сегодня, 17:09
11
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Мужчина не стал обращаться в полицию. Но Госавтоинспекция всё равно заинтересовалась фото и видео с места происшествия.
«Они передвигаются на «ГАЗели» по пешеходному тротуару. А когда я сделал им по этому поводу замечание, начали кидаться кусками тротуарной плитки. Убедительная просьба к сотрудникам ГАИ и других правоохранительных органов обратить внимание на этих горе-работников. Фото и видео прилагаю», — говорилось в обращении Алексея.
Сам Алексей по поводу брошенного куска плитки заявление в полицию писать не стал и не собирается. Но хочет как-то обратить внимание на своих хамоватых обидчиков. Хотя бы наказать их за возможное нарушение правил дорожного движения.
— Сотрудники Госавтоинспекции будут изучать представленные материалы. При наличии нарушения будет принято установленное законом решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
1
3
1
0
Комментарии (11)