В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару

Мужчина не стал обращаться в полицию. Но Госавтоинспекция всё равно заинтересовалась фото и видео с места происшествия.

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В редакцию GOROD48 обратился сотрудник одного из магазинов, расположенных в доме №106а на проспекте Победы. Сегодня в 13:00 у него произошёл конфликт с курьерами популярного маркеплейса, которые приехали разгружаться к дому в районе площади Александра Невского.«Они передвигаются на «ГАЗели» по пешеходному тротуару. А когда я сделал им по этому поводу замечание, начали кидаться кусками тротуарной плитки. Убедительная просьба к сотрудникам ГАИ и других правоохранительных органов обратить внимание на этих горе-работников. Фото и видео прилагаю», — говорилось в обращении Алексея.Сам Алексей по поводу брошенного куска плитки заявление в полицию писать не стал и не собирается. Но хочет как-то обратить внимание на своих хамоватых обидчиков. Хотя бы наказать их за возможное нарушение правил дорожного движения.— Сотрудники Госавтоинспекции будут изучать представленные материалы. При наличии нарушения будет принято установленное законом решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.