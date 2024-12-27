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сегодня, 17:09
11

В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару

Мужчина не стал обращаться в полицию. Но Госавтоинспекция всё равно заинтересовалась фото и видео с места происшествия.

В редакцию GOROD48 обратился сотрудник одного из магазинов, расположенных в доме №106а на проспекте Победы. Сегодня в 13:00 у него произошёл конфликт с курьерами популярного маркеплейса, которые приехали разгружаться к дому в районе площади Александра Невского.

«Они передвигаются на «ГАЗели» по пешеходному тротуару. А когда я сделал им по этому поводу замечание, начали кидаться кусками тротуарной плитки. Убедительная просьба к сотрудникам ГАИ и других правоохранительных органов обратить внимание на этих горе-работников. Фото и видео прилагаю», — говорилось в обращении Алексея.

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Сам Алексей по поводу брошенного куска плитки заявление в полицию писать не стал и не собирается. Но хочет как-то обратить внимание на своих хамоватых обидчиков. Хотя бы наказать их за возможное нарушение правил дорожного движения.

— Сотрудники Госавтоинспекции будут изучать представленные материалы. При наличии нарушения будет принято установленное законом решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
конфликт
ПДД
нарушение
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Это другое
27 минут назад
А почему этот сотрудник не обратился в ГАИ, когда такая же Газель к нему в магазин товар привозит, и едет по тротуару?
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Гость
34 минуты назад
Попали, ребятки...
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Липецк
35 минут назад
Так то в правилах если их почитать есть пункт для погрузки и разгрузки автомобиля разрешается заезжать на тротуар
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Автохам
28 минут назад
Вы правы.
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48
43 минуты назад
Там одни дети работают!
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аха
47 минут назад
Состояние тротуара конечно вызывает вопросы.. ктож его так раздолбал и кто должен чинить?
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Гость
сегодня, 17:24
А лучше бы написал, на них и на эту компанию. Хорошая антиреклама была бы.
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Ага
54 минуты назад
Доносы это по липецки.
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Гость
49 минут назад
Доносы это по липецки. Адекватные плиткой не бросаются. Тут психушка нужна.
Ответить
Гость 2
37 минут назад
Адекватные плиткой не бросаются. Тут психушка нужна. Адекватные за языком следят, а не жалуются в СМИ.
Ответить
Гость 2
42 минуты назад
Адекватные плиткой не бросаются. Тут психушка нужна. Адекватные за языком следят, а не жалуются в СМИ.
Ответить
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