В Липецкой области арестовано 6,7 тысячи немаркированных товаров

Цифровой маркировке подлежат сигареты, обувь, шины, меховые изделия, парфюмерия, молочная продукция и вода.

За 10 месяцев этого года Управление Роспотребнадзора по Липецкой области провело 75 проверок по цифровой маркировке, которой подлежат товары легкой промышленности, обувь, шины, меховые изделия, табачная, парфюмерная, молочная продукция и упакованная вода.Всего было проверено более 16,5 тысячи единиц товаров, и которых более 6,7 тысячи или 41% были с нарушением требований к маркировке. Эта продукция снята с реализации протоколами ареста и предписаниями должностных лиц.«В структуре нарушений преобладают повторные продажи товара, оборот товаров с некорректным сроком годности, товары с незарегистрированными кодами. Всего по результатам проверок по цифровой маркировке объявлено 583 предостережения, составлено 170 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов более чем на миллион рублей с конфискацией либо уничтожением арестованной продукции», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.Липчанам напоминают, что потребитель может сам убедиться, что получил легальный и качественный товар, с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак». Там можно проверить коды маркировки, сроки годности и состав продукции и даже сообщить о нарушениях.