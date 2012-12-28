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Общество
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29 минут назад
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В Липецкой области арестовано 6,7 тысячи немаркированных товаров
Цифровой маркировке подлежат сигареты, обувь, шины, меховые изделия, парфюмерия, молочная продукция и вода.
Всего было проверено более 16,5 тысячи единиц товаров, и которых более 6,7 тысячи или 41% были с нарушением требований к маркировке. Эта продукция снята с реализации протоколами ареста и предписаниями должностных лиц.
«В структуре нарушений преобладают повторные продажи товара, оборот товаров с некорректным сроком годности, товары с незарегистрированными кодами. Всего по результатам проверок по цифровой маркировке объявлено 583 предостережения, составлено 170 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов более чем на миллион рублей с конфискацией либо уничтожением арестованной продукции», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Липчанам напоминают, что потребитель может сам убедиться, что получил легальный и качественный товар, с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак». Там можно проверить коды маркировки, сроки годности и состав продукции и даже сообщить о нарушениях.
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