Пьяный водитель предложил инспектору ДПС 30 000 рублей и получил полтора года условно

Взятку мужчина предлагал в патрульном автомобиле.

В Чаплыгинском районе водитель получил полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за покушение на дачу взятки инспектору ДПС (по части первой статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 апреля этого года в патрульном автомобиле ДПС мужчина неоднократно высказывал предложения передать взятку в 30 тысяч рублей инспектору ДПС за не составление протокола за пьяную езду (по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Но полицейский от получения взятки отказался.