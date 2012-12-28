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Происшествия
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51 минуту назад
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Пьяный водитель предложил инспектору ДПС 30 000 рублей и получил полтора года условно
Взятку мужчина предлагал в патрульном автомобиле.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 апреля этого года в патрульном автомобиле ДПС мужчина неоднократно высказывал предложения передать взятку в 30 тысяч рублей инспектору ДПС за не составление протокола за пьяную езду (по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Но полицейский от получения взятки отказался.
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