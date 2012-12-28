62-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

А 47-летний мужчина хотел купить квадроцикл и перевёл продавцу-мошеннику 600 000 рублей.

24 декабря в отдел полиции №8 обратилась 62-летняя женщина, которая три дня разговаривала с мошенниками. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, она перевела на «безопасный счёт» больше двух миллионов рублей.54-летняя липчанка общалась со злоумышленниками через мессенджер и во время разговора продемонстрировала экран своего телефона. В результате женщина лишилась 89 000 рублей.В полиции предупреждают: никакие организации не используют мессенджер для общения — это неофициальный канал связи. Обычно звонить в мессенджере вам могут или близкие друзья и родственники, или мошенники. Но при этом в полицию даже поступало заявление, в котором потерпевший рассказал, что по видеосвязи с ним общался «сотрудник ФСБ» в форме чуть ли не генерала и даже показал своё удостоверение для убедительности. Такого точно не может быть!28-летнюю липчанку обманули на 20 тысяч рублей — деньги она внесла в качестве предоплаты за аренду квартиры. Это тоже распространённый способ обмана, особенно перед новогодними каникулами, когда многие собираются в поездки.68-летний пенсионер лишился 80 000 рублей, когда ему позвонили в мессенджере и сообщили о несанкционированном списании средств — мужчина перевёл деньги на «безопасный счёт».18-летняя студента одного из липецких вузов 15 декабря поговорила с мошенниками в мессенджере и лишилась 70 000 рублей. Вчера она обратилась в полицию.47-летний мужчина хотел купить на сайте объявлений квадроцикл. Продавцу-мошеннику он перевёл 600 000 рублей.Жертвой мошенников стал и 57-летний житель Измалковского района. Ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и под предлогом защиты денег от злоумышленников убедил перевести на «безопасный счёт» 200 000 рублей.