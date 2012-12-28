Новогодний прыжок выше головы – Липецк обыграл лидера Суперлиги на его площадке

Наверное, это главная победа не только этого сезона.

Тренеры «Норникеля» дали отдохнуть и одному из лучших бомбардиров (9 мячей) 38-летнему Андрею Афанасьеву. Впрочем, заслуженных ветеранов на площадке хватало. Один из них 37-летний двукратный «серебряный» призёр чемпионатов Европы Даниил Кутузов свою карьеру в Суперлиге начинал в 2000-е в липецком «Энеркоме».









Даниил Кутузов, в своё время липецкая легенда





Сегодня Кутузов на 28-й минуте при счёте «уронил» на паркет липчанина Саяда Шакиева и заработал второе предупреждения в матче, которое переросло в удаление.

Гости к тому моменту вели в счёте 3:2, двумя минутами в большинстве не воспользовались, но зато реализовали другие свои моменты. Вообще судьи сегодня не церемонились с норильчанами: помимо красной карточки хозяева получили ещё и три (!) пенальти в свои ворота, так что Денис Гуляйкин оформил «хет-трик» с 6-метровых.









Борьбы сегодня было немало



На 35-й минуйте Гуляйкин вновь реализовал пенальти, хозяева отыграли один мяч спустя всего несколько секунд – 4:3, но в концовке Липецк выжал максимум: северяне пошли вперёд впятером, на предпоследней минуте Милованов подкараулил их на ошибке и со своей половины площадки поразил пустые ворота, забив пятый мяч.









Милованов забил в пустые почти от своих ворот





Шестой гол получился курьёзным: «Норильский Никель» в сратарём-гонялой опять отдал мяч липчанам, вратарь Александр Бойцов бросил снаряд через всю площадку и тот… влетел в ворота соперников – голы в футзале не засчитывают даже от рук вратарей, но арбитры посчитали, что кого-то из липчан в борьбе за мяч толкнули в чужой штрафной. Гуляйкин подошёл к мячу и в третий раз выиграл 6-метровую дуэль у Николай Балашова, установив окончательный счёт.

В таблице Липецк по-прежнему 9-й, отставание от зоны плей-офф – 6 очков, повторный матч – завтра.







Фото МФК "Норильский никель"



Сегодняшний день вполне достоин, чтобы войти в историю липецкого футзала, поскольку липчане добились самой невероятной победы: в гостях над лидером Суперлиги «Норильским Никелем» - 6:3.Конечно, на результат повлияли и кадровые потери северян. Так, вратарь Виллиан Дорн летал в родную Бразилию, чтобы получить «Золотую перчатку» - награду лучшему голкиперу прошедшего в Узбекистане (без сборной России) 10-го чемпионата мира по мини-футболу. Его соотечественник Нандо пропускал матч из-за дисквалификации, а Алекс Фелипе травмирован.В отсутствие всех троих норильских латиноамериканцев самым чёрным на площадке оказался легионер липчан из Кот-д`Ивуара Янник Сомплей – в кои-то веки преимущество по количеству «легионеров» оказалось на нашей стороне.Первый раз он подошёл к отметке, когда истекали последние минуты первого тайма: северяне нарушили правила в своей штрафной в борьбе с Иваном Миловановым – арбитрам пришлось смотреть видеоповтор, настолько неочевидным был фол, но в итоге – «высшая мера». Гуляйкин разбежался и от души послал мяч в ворота, сравняв счет – 2:2.Ранее первый гол у нашей команды забил Кирилл Докучаев (9-я минута), открывший счёт в матче.На 26-й минуте, пожалуй, самый важный гол в матче забил Илья Андреев – дальним ударом в нижний угол после розыгрыша углового – 3:2, чаша весов склонилась в пользу липчан, которые больше не теряли лидерства в матче.