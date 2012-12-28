В Липецкой области сыро, туманно и до +3

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада — пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 25 и 26 декабря регион будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно, небольшие мокрый снег и дождь, местами туман, ночью местами гололед. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 26 градусов мороза.