Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима
Погода в Липецке
517
сегодня, 17:00
6
В Липецкой области сыро, туманно и до +3
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно, небольшие мокрый снег и дождь, местами туман, ночью местами гололед. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2, днем — от -2 до +3 градусов.
В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.
День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 26 градусов мороза.
4
2
0
6
0
Комментарии (6)