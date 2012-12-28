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Погода в Липецке
517
сегодня, 17:00
6

В Липецкой области сыро, туманно и до +3

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада — пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 25 и 26 декабря регион будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно, небольшие мокрый снег и дождь, местами туман, ночью местами гололед. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью —  от -3 до +2, днем — от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 26 градусов мороза. 

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Комментарии (6)

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Сначала новые
Пробка
сегодня, 18:18
Когда наладят движение по Студеновской?
Ответить
Доктор Пилюлькин
сегодня, 18:24
Вы у синоптиков запрашиваете прогноз?
Ответить
Бесконечное лето
сегодня, 18:14
Неплохо..до +3. Но как же хорошо было в 2015 году! +8! и это температура, а не инфляция.
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Гидромедцентр
сегодня, 18:02
Михаил, -30 это на 23-24 градуса ниже нормы, если что...
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Михаил
сегодня, 18:25
Нет никакой номы кто их придумал в том году были Снег и Морозы в это время
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Михаил
сегодня, 17:21
Более омерзительной погоды и не найдешь сейчас должен лежать метр Снега и морозы - 30
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