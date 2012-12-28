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Общество
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сегодня, 12:31
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Жители улицы и переулка возмущены точечной застройкой на крохотном пятачке
Оказалось, что документы у застройщика в порядке. А поход липчан в суд результата не дал.
— О строительстве восьмиэтажного дома мы узнали случайно. Мы не следили за общественными обсуждениями генплана Липецка, потому, что были уверены — здесь невозможно что-то построить — переулочек шириной семь метров! Там легковые машины не разъезжаются, а если случится беда, как пожарные нас будут спасать?! Это за гранью нашего понимания! Для парковки места там нет, тепло будут тянуть от нашего дома. Нам отвечают. что на нормы опираются. А наши нормы никого не волнуют! — возмущается Ольга Свиридова.
«С трех сторон этого земельного участка расположены частные домовладения, с одной стороны на незначительном расстоянии многоквартирный дом на улице Киевской, 41. Строительство многоквартирного дома будет создавать как владельцам частных домов, так и жителям расположенного рядом многоквартирного дома существенные неудобства в виде шума, вибраций, проезда через жилую зону крупногабаритной техники и ее деятельности в непосредственной близости к местам проживания людей. Подвоз стройматериалов и техники к стройплощадке будет осуществляться через жилой массив. При строительстве многоквартирного дома для жителей частного сектора, а также расположенного рядом многоквартирного дома будет создаваться угроза причинения вреда жизни и здоровью», — написал GOROD48 другой житель района Александр.
Жильцы переулка и улицы обратились в областное управление архитектуры и строительства, прокуратуру Липецкой области и к президенту России. Ответ они получили пока только от первого адресата. Он их не удовлетворил.
В областном управлении архитектуры и строительства заверили, что разрешение застройщику Нипадистову А.Д. выдано законно.
На момент получения разрешения на строительство земельный участок располагался в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами. В условно разрешенных видах использования территориальной зоны содержался вид разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (прим.: условно разрешенный вид использования подразумевает проведение публичных слушаний, про которые, почему-то так получается, не всегда узнают заинтересованные граждане). Застройщик получил разрешение на условно разрешенный вид использования для среднеэтажной застройки. А 13 июня 2024 года постановление правительства Липецкой области утвердило новые Правила землепользования и застройки Липецка, по которым вид разрешенного использования земельного участка соответствует установленному — среднеэтажная жилая застройка.
Экспертиза, проведенная ООО «СтройЭксперт», подтвердила — все документы на строительство многоэтажки порядке.
«Земельный участок имеет вид разрешенного использования — для среднеэтажной жилой застройки. Публичные слушания проходили в августе–сентябре 2019 года, и возражений от соседей не поступало. Надзор за строительством осуществляет инспекция государственного строительного надзора Липецкой области.
Согласно проекту организации дорожного движения, согласованному департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка проезд строительной техники будет осуществляться по улице 1-я Крымской, переулку Верещагина, улице Киевской.
Новостройка будет переменной этажности 7-8 этажей. В настоящее время работы не ведутся», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Добавив, что жители района уже обращались в суд с иском против разрешения на строительство, но дело проиграли.
GOROD48 уже рассказывал о подобных историях. Жители улиц Тельмана и Вавилова много лет сопротивляются строительству среди их частных домов высотки. Во время обсуждения генерального плана Липецка они бились за то, чтобы их улицы оказались в зоне жилой застройки Ж-1, то есть с домами до четырех этажей, но в новых Правилах землепользования и застройки неожиданно увидели лазейку для многоэтажной застройки — тот самый условно-разрешенный вид застройки. В таких случаях, чтобы построить дом повыше, проводят публичные обсуждения. Теперь они следят за каждым документом мэрии. Жители переулка Верещагина и улицы Киевская не настолько подкованы, но уже начали учиться градостроительной грамоте.
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