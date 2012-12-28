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сегодня, 12:31
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Жители улицы и переулка возмущены точечной застройкой на крохотном пятачке

Оказалось, что документы у застройщика в порядке. А поход липчан в суд результата не дал.

Жители переулка Верещагина и улицы Киевской недавно узнали, что будут соседствовать с 8-этажным домом. И все бы ничего, но дом строят на крохотном участке, в переулке семиметровой ширины. К нему уже начали подводить коммуникации.

— О строительстве восьмиэтажного дома мы узнали случайно. Мы не следили за общественными обсуждениями генплана Липецка, потому, что были уверены — здесь невозможно что-то построить — переулочек шириной семь метров! Там легковые машины не разъезжаются, а если случится беда, как пожарные нас будут спасать?! Это за гранью нашего понимания! Для парковки места там нет, тепло будут тянуть от нашего дома. Нам отвечают. что на нормы опираются. А наши нормы никого не волнуют! — возмущается Ольга Свиридова.



«С трех сторон этого земельного участка расположены частные домовладения, с одной стороны на незначительном расстоянии многоквартирный дом на улице Киевской, 41. Строительство многоквартирного дома будет создавать как владельцам частных домов, так и жителям расположенного рядом многоквартирного дома существенные неудобства в виде шума, вибраций, проезда через жилую зону крупногабаритной техники и ее деятельности в непосредственной близости к местам проживания людей. Подвоз стройматериалов и техники к стройплощадке будет осуществляться через жилой массив. При строительстве многоквартирного дома для жителей частного сектора, а также расположенного рядом многоквартирного дома будет создаваться угроза причинения вреда жизни и здоровью», — написал GOROD48 другой житель района Александр.

Жильцы переулка и улицы обратились в областное управление архитектуры и строительства, прокуратуру Липецкой области и к президенту России. Ответ они получили пока только от первого адресата. Он их не удовлетворил.

В областном управлении архитектуры и строительства заверили, что разрешение застройщику Нипадистову А.Д. выдано законно.

На момент получения разрешения на строительство земельный участок располагался в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами. В условно разрешенных видах использования территориальной зоны содержался вид разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (прим.: условно разрешенный вид использования подразумевает проведение публичных слушаний, про которые, почему-то так получается, не всегда узнают заинтересованные граждане). Застройщик получил разрешение на условно разрешенный вид использования для среднеэтажной застройки. А 13 июня 2024 года постановление правительства Липецкой области утвердило новые Правила землепользования и застройки Липецка, по которым вид разрешенного использования земельного участка соответствует установленному — среднеэтажная жилая застройка.

Экспертиза, проведенная ООО «СтройЭксперт», подтвердила — все документы на строительство многоэтажки порядке.

«Земельный участок имеет вид разрешенного использования — для среднеэтажной жилой застройки. Публичные слушания проходили в августе–сентябре 2019 года, и возражений от соседей не поступало. Надзор за строительством осуществляет инспекция государственного строительного надзора Липецкой области.

Согласно проекту организации дорожного движения, согласованному департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка проезд строительной техники будет осуществляться по улице 1-я Крымской, переулку Верещагина, улице Киевской.

Новостройка будет переменной этажности 7-8 этажей. В настоящее время работы не ведутся», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Добавив, что жители района уже обращались в суд с иском против разрешения на строительство, но дело проиграли.

GOROD48 уже рассказывал о подобных историях. Жители улиц Тельмана и Вавилова много лет сопротивляются строительству среди их частных домов высотки. Во время обсуждения генерального плана Липецка они бились за то, чтобы их улицы оказались в зоне жилой застройки Ж-1, то есть с домами до четырех этажей, но в новых Правилах землепользования и застройки неожиданно увидели лазейку для многоэтажной застройки — тот самый условно-разрешенный вид застройки. В таких случаях, чтобы построить дом повыше, проводят публичные обсуждения. Теперь они следят за каждым документом мэрии. Жители переулка Верещагина и улицы Киевская не настолько подкованы, но уже начали учиться градостроительной грамоте.
точечная застройка
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Интересно
12 минут назад
А как они к этому дому подъезжать будут? Там ведь реально очень мало места и кто там купит квартиру? Там две машины по одной дороге проехать не смогут, мусорка с трудом подъезжает к близлежащим домам, вот это да! Интересно кто разрешение на строительство дал? А к депутату нашему обращались жители ул Верещагина?
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Серега
23 минуты назад
Самая главная угроза, про которую не озвучивают, так это жильцы многоэтажки во двора частного сектора смотреть будут. И никакой забор не спасет.
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Алькаш
сегодня, 14:12
Начальству виднее,где кому что и как строить
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СССР
сегодня, 14:10
Все бесполезно суды, жалобы. Занесли кому надо и строй где хочешь. Хоть на голове у людей, а уроды какать на всех хотели.
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Аленка
сегодня, 13:35
К Бастрыкину обрашайтесь. У 6ас построили этот идиотский депутатскоц ничего хорошо. Родники бьют под ни, народ покупает. И то не ровная равнина, родники бьют, дома сыпятся и то построили. А нашим липецк им чиновника по барабану. К Бастрыкину только так решиться ответ
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Да ладно...
сегодня, 14:04
Вам бы русский подтянуть, мои глаза... Два раза прочитала, ничего не поняла. Ну кроме того, что все решает Бастрыкин
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я тоже
50 минут назад
Вам бы русский подтянуть, мои глаза... Два раза прочитала, ничего не поняла. Ну кроме того, что все решает Бастрыкин ничего не не понял
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Уч
сегодня, 15:04
Вам бы русский подтянуть, мои глаза... Два раза прочитала, ничего не поняла. Ну кроме того, что все решает Бастрыкин Вот тоже читала, читала. Это надо же так писать! Ужас!
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Задолбали
сегодня, 13:23
Последнее время , наш город упорно превращают в каменные джунгли. Возвращаются к практике " ковровой застройки", а там хоть трава не расти ( в прямом смысле). По городу уже пройти спокойно нельзя - то высотка, то дорога. Везде ходят сделать условный Елецкий.
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Добрый дядя
сегодня, 13:12
Красные бумажки отданые в решающие кабинеты перекрывают все разрешения и здравый смысл.
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В овраг
сегодня, 13:05
когда сползет новодел не говорите, что я не предупреждал!
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343434
сегодня, 13:03
Так вот и выдаются разрешения. По бумагам всё в порядке, а по факту все всё понимают
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Викторм
сегодня, 12:51
А давайте посадим главу департамента?! И, сразу станет лучше!
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ЮВП
сегодня, 14:13
Дельное предложение.
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