В воскресенье несколько домов центральных улиц отключены от водоснабжения из-за аварии

В понедельник некоторые улицы юго-запада, района Автопарка и Сырского Рудника отключат от водоснабжения по причине планового ремонта.

Сегодня В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно ограничил подачу холодной воды на улице Интернациональной в домах № 5а, 5б; Плеханова, 8, 10; площади Плеханова, 5; в частном секторе на улицах Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Медицинская, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная.Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.В понедельник на 12 улицах Липецка отключат холодную воду. Причиной отключения холодной воды 23 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома №№ 7, 11, 13б, 13б, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 15 по Елецкому шоссе, №№ 2 к.1, 2 к.3, 2 к.4 по улице Артемьева, №№ 2, 4 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7 по улице Юных Натуралистов, №№ 22, 22а по проспекту Победы, № 24 по проспекту 60 лет СССР, также жители частого сектора улиц Одесской, Совхозной, Станционной, проезда Цветочного.Воду подвезут к дому № 4 по улице Доватора и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 обесточат дома №№ 16, 18 по улице 9 Мая, №№ 1, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 28, 30, 36, 42, 66, 66/7 по улице Советской, улицу Баумана.