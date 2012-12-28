Общество
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сегодня, 12:41
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В воскресенье несколько домов центральных улиц отключены от водоснабжения из-за аварии
В понедельник некоторые улицы юго-запада, района Автопарка и Сырского Рудника отключат от водоснабжения по причине планового ремонта.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.
В понедельник на 12 улицах Липецка отключат холодную воду. Причиной отключения холодной воды 23 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома №№ 7, 11, 13б, 13б, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 15 по Елецкому шоссе, №№ 2 к.1, 2 к.3, 2 к.4 по улице Артемьева, №№ 2, 4 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7 по улице Юных Натуралистов, №№ 22, 22а по проспекту Победы, № 24 по проспекту 60 лет СССР, также жители частого сектора улиц Одесской, Совхозной, Станционной, проезда Цветочного.
Воду подвезут к дому № 4 по улице Доватора и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 обесточат дома №№ 16, 18 по улице 9 Мая, №№ 1, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 28, 30, 36, 42, 66, 66/7 по улице Советской, улицу Баумана.
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