Двух риелторов и двух их клиенток осудили за мошенничество с маткапиталом

Матери отделались штрафами, риелтор и её помощница — условными сроками.

Липецкий районный суд вынес приговор риелтору, её помощнице и двум их клиенткам за мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 159.2 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщины обращались к риелтору и её помощнице для незаконного получения материнского капитала.Риэлтор занималась регистрацией собственности на земельный участок, а также получала в муниципалитетах разрешение на индивидуальное жилищное строительство. А для создания видимости предоставления займа на строительство участники схемы обращались в потребительский кооператив, а затем со всеми документами в Социальный фонд. Там ничего не подозревали и удовлетворяли заявления о распоряжении средствами маткапитала. В результате часть денег получали сами матери, а часть — риелтор и её помощница.49-летняя риелтор признана виновной по трем эпизодам мошенничества и получила 2,5 года лишения свободы условно, её 44-летняя помощница приговорена к году условного срока.Осуждены и две клиентки риэлтора: 28-летняя женщина оштрафована на 25 тысяч рублей, 41-летняя – на 20 тысяч рублей.