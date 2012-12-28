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сегодня, 13:21
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Двух риелторов и двух их клиенток осудили за мошенничество с маткапиталом

Матери отделались штрафами, риелтор и её помощница — условными сроками.

Липецкий районный суд вынес приговор риелтору, её помощнице и двум их клиенткам за мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 159.2 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщины обращались к риелтору и её помощнице для незаконного получения материнского капитала.

Риэлтор занималась регистрацией собственности на земельный участок, а также получала в муниципалитетах разрешение на индивидуальное жилищное строительство. А для создания видимости предоставления займа на строительство участники схемы обращались в потребительский кооператив, а затем со всеми документами в Социальный фонд. Там ничего не подозревали и удовлетворяли заявления о распоряжении средствами маткапитала. В результате часть денег получали сами матери, а часть — риелтор и её помощница.

49-летняя риелтор признана виновной по трем эпизодам мошенничества и получила 2,5 года лишения свободы условно, её 44-летняя помощница приговорена к году условного срока. 

Осуждены и две клиентки риэлтора: 28-летняя женщина оштрафована на 25 тысяч рублей, 41-летняя – на 20 тысяч рублей.
материнский капитал
мошенничество
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Комментарии (2)

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Нервная мать
54 минуты назад
Придумали мат. капитал на ипотеку. Только какое жилье за него купишь? И за что платить ипотеку, если зарплата молодых 20-30 тысяч, а мать в декрете? Сейчас этого капитала на первый взнос не хватит даже. Раньше молодыми ехали на Север, чтобы жилье купить быстрее. А сейчас даже на Севере не заработать на жилье. Молодым 2 комнаты нужны с ребенком. А они по 5 млн и выше.
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Штрафы
сегодня, 13:31
Для риелторов просто фантастические.Это заработок за один день работы.
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