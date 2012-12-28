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Происшествия
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сегодня, 13:21
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Двух риелторов и двух их клиенток осудили за мошенничество с маткапиталом
Матери отделались штрафами, риелтор и её помощница — условными сроками.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщины обращались к риелтору и её помощнице для незаконного получения материнского капитала.
Риэлтор занималась регистрацией собственности на земельный участок, а также получала в муниципалитетах разрешение на индивидуальное жилищное строительство. А для создания видимости предоставления займа на строительство участники схемы обращались в потребительский кооператив, а затем со всеми документами в Социальный фонд. Там ничего не подозревали и удовлетворяли заявления о распоряжении средствами маткапитала. В результате часть денег получали сами матери, а часть — риелтор и её помощница.
49-летняя риелтор признана виновной по трем эпизодам мошенничества и получила 2,5 года лишения свободы условно, её 44-летняя помощница приговорена к году условного срока.
Осуждены и две клиентки риэлтора: 28-летняя женщина оштрафована на 25 тысяч рублей, 41-летняя – на 20 тысяч рублей.
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