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На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
Происшествия
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27 минут назад
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На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
Во время погони преследуемый автомобиль улетел в овраг.
«Как в захватывающем боевике, не обошлось без преследования. При законном требовании проверки документов, граждане осуществили попытку скрыться с места происшествия, при этом угодив в овраг и разбив собственный автомобиль. По данному факту проверку проводит ОМВД по Краснинскому району», — говорится в сообщении управления.
Как стало известно GOROD48, погоня происходила на территории парка «Олений» - частного заповедника, охота в котором запрещена. Задержаны три человека, один из которых является охотником. В салоне машины найдены разобранное охотничье ружье, официально зарегистрированное. Ни туш животных, ни крови, в салоне не обнаружено.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по данному факту организована проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям задержанных охотинспекторами.
Фото: vk.com/ohotnadzor48
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