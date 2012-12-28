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27 минут назад
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На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами

Во время погони преследуемый автомобиль улетел в овраг.

16 декабря в Краснинском районе охотоведы областного управления по охране животного мира заметили возможных браконьеров.

«Как в захватывающем боевике, не обошлось без преследования. При законном требовании проверки документов, граждане осуществили попытку скрыться с места происшествия, при этом угодив в овраг и разбив собственный автомобиль. По данному факту проверку проводит ОМВД по Краснинскому району», — говорится в сообщении управления.

Как стало известно GOROD48, погоня происходила на территории парка «Олений» - частного заповедника, охота в котором запрещена. Задержаны три человека, один из которых является охотником. В салоне машины найдены разобранное охотничье ружье, официально зарегистрированное. Ни туш животных, ни крови, в салоне не обнаружено.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по данному факту организована проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям задержанных охотинспекторами.

Фото: vk.com/ohotnadzor48
погоня
браконьеры
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Комментарии (2)

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002
14 минут назад
Какое право имеют охотиспекторы преследовать автомобиль?
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Житель
4 минуты назад
просто следом ехали - почему они не имели права это делать?
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