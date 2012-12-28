На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами

Во время погони преследуемый автомобиль улетел в овраг.

16 декабря в Краснинском районе охотоведы областного управления по охране животного мира заметили возможных браконьеров.«Как в захватывающем боевике, не обошлось без преследования. При законном требовании проверки документов, граждане осуществили попытку скрыться с места происшествия, при этом угодив в овраг и разбив собственный автомобиль. По данному факту проверку проводит ОМВД по Краснинскому району», — говорится в сообщении управления.Как стало известно GOROD48, погоня происходила на территории парка «Олений» - частного заповедника, охота в котором запрещена. Задержаны три человека, один из которых является охотником. В салоне машины найдены разобранное охотничье ружье, официально зарегистрированное. Ни туш животных, ни крови, в салоне не обнаружено.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по данному факту организована проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям задержанных охотинспекторами.