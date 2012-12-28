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сегодня, 19:42
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Историей с отравлением семьи заинтересовался следственный комитет
Начата доследственная проверка по по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).
«Из сообщения, опубликованного различными средствами массовой информации следует, что семья из четверых человек, в числе которых малолетний ребенок и подросток, госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление. Соответствующие симптомы проявились через несколько часов после употребления в пищу приобретённой готовой еды.
В рамках проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном Следкоме.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).
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