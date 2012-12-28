Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
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Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
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Происшествия
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54 минуты назад
Боевая часть беспилотника в Ельце перевезена на спецполигон
«Оцепление снято. Можно возвращаться в свои дома», — написал глава города.
Напомним, во второй половине дня 17 сентября в Ельце на территории бывшей нефтебазы обнаружили неразорвавшуюся боевую часть сбитого беспилотника. Жильцы ближайших к нефтебазе домов были эвакуированы. Для их размещения подготовлен пункт временного пребывания — в гимназии № 97.
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