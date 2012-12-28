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Происшествия
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сегодня, 11:25
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19-летняя липчанка нарвалась при покупке машины на мошенников
Девушка лишилась 75 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка хотела купить автомобиль и перевела продавцу 75 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
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