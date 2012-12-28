19-летняя липчанка нарвалась при покупке машины на мошенников

Девушка лишилась 75 000 рублей.

За сутки в нашем регионе зарегистрирован один случай мошенничества. 17 сентября в Липецке в полицию с заявлением обратилась 19-летняя девушка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка хотела купить автомобиль и перевела продавцу 75 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.