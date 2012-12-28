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сегодня, 11:25
6

19-летняя липчанка нарвалась при покупке машины на мошенников

Девушка лишилась 75 000 рублей.

За сутки в нашем регионе зарегистрирован один случай мошенничества. 17 сентября в Липецке в полицию с заявлением обратилась 19-летняя девушка.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка хотела купить автомобиль и перевела продавцу 75 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
мошенничество
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6

Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
А
34 минуты назад
Зачем студентке личный автомобиль? Вряд-ли детей в садик возить. Выйди сначала замуж, муж сам купит.
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Жительница
сегодня, 12:25
Небось покупала минимум порш кайен за 75 тысяч, спешила переводить
Ответить
гость
сегодня, 11:35
Как можно покупать автомобиль, не увидев его в реальности?
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мимо проходил
27 минут назад
скорее всего задаток
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Молодец
сегодня, 11:33
Газет не читает,телевизор не смотрит,головой не думает.Зачем в полицию побежала?
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Жесть
сегодня, 12:15
За то, умеет банковским приложением пользоваться, и объявления смотреть!!!)
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