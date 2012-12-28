В Липецкой области до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона, центр которого будет смещаться по северу Центрального федерального округа с запада на восток.

Пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от 0 до -5 градусов, днем - от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градусов мороза.