Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мужчина и женщина погибли в пожаре в Ситовке
Происшествия
В областном Совете обсудили трамвайную концессию: новая ветка на Катукова под угрозой
Общество
В Липецке начали дорожать куры
Общество
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой
Происшествия
Вот говорят, что всё проходит, но может кое-что застрять
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мэрия рапортует о том, что две трети дорог Липецка почищено и обработано против гололёда
Общество
В Липецкой области до +2
Общество
Читать все
В областном Совете обсудили трамвайную концессию: новая ветка на Катукова под угрозой
Общество
В Липецке начали дорожать куры
Общество
Мэрия рапортует о том, что две трети дорог Липецка почищено и обработано против гололёда
Общество
Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Вот говорят, что всё проходит, но может кое-что застрять
Общество
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
В Липецкой области до +2
Общество
Мужчина и женщина погибли в пожаре в Ситовке
Происшествия
Читать все
Общество
1004
сегодня, 17:34
3

В Липецкой области до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона, центр которого будет смещаться по северу Центрального федерального округа с запада на восток.

Пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от 0 до -5 градусов, днем - от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градусов мороза.
Погода
5
0
0
6
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А ты
сегодня, 21:03
Коммунист ,чего не улетел ? Все еще деньгу зашибаешь ?
Ответить
Гость
сегодня, 20:08
Хоть погреемся.
Ответить
Коммунист
сегодня, 20:36
Чтобы погреться надо улетать в теплые края, как настоящие коммунисты
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru