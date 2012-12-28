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51 минуту назад
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В Липецкой области днем до -5, снег пройдет лишь местами


6 декабря территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, небольшой снег возможен лишь местами. 7 и 8 декабря регион попадет в зону атмосферного фронта, прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -4 до -9 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью — от -5 до -7 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.

День 6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 32 градусов мороза. 

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