Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Общество
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43 минуты назад
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Липецка вечЁрка: выпавшая из окна девочка, конечная остановка на Белана и премия за кота
Сегодня, 2 декабря, врачи борются за жизнь маленькой липчанки, выпавшей из окна, в мэрии рассказали о новой остановке общественного транспорта, и стало известно, что школьница номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».
Врачи областной детской больницы уже сделали девочке несколько операций. Сегодня утром ее состоянии наметилась положительная динамика.
Тем не мнее, региональный следком начал доследственную проверку.
«Желаю скорейшего выздоровления малышке и сил маме! Ну неужели нельзя установить защитные замки на окна?! Окно свободно открывается на проветривание, а настежь окно уже не получится открыть. Люди когда ж вы начнёте думать о безопасности своих детей?!» — написал Ирина.
К несчастью, этим случаем список происшествий с детьми не исчерпывается. В той же больнице врачи борются за жизнь 16-летнего водителя и двух его пассажиров — 16-летнего парня и 15-летней девушки.
Подростки находились а автомобиле «Шкода», который вечером 30 ноября слетел с дороги Тюшевка-Кузьминские Отвержки, опрокинулся и врезался в столб. В аварии погибла 15-летняя пассажирка машины.
И еще. следователи изучают историю поиска в интернете подростка, который погиб в минувшие выходные на улице Гагарина в Липецке. Он был замкнутым и, как выяснило следствие, искал пути ухода из жизни: в его компьютере нашли множество соответствующих запросов.
Конечную остановку для автобусов маршрутов № 27, 306, 330, 346, 352 скоро перенесут с улицы Свиридова на новый участок улицы Белана. Мэрия уже заказала остановочный павильон.
Дорогу, которая свяжет юго-западные спальные микрорайоны с Воронежским шоссе, компания «Инфинити Групп» должна сдать в эксплуатацию к 15 декабря.
Читатели GOROD48 тут же воспользовались новостью, чтобы обозначить транспортные проблемы Липецка.
«Сколько можно уже удлинять маршруты, добавьте новые альтернативные. Скоро автобусы на Сокол будут из Воронежа ходить, чтобы уже при подъезде к Сырскому Руднику в них места не было. Посмотрите, что сделали с 28 маршрутом, утром в час пик на Меркулова в него уже не возможно войти, а это единственный автобус, на котором студенты могут доехать без пересадки до металлургического колледжа», — предложил ХМ.
«Я постоянно жалуюсь на 28-й маршрут, то войти в него невозможно, то ожидание достигает 40-50 минут. Департамент отвечает, что выполняемость рейсов составляет 98%, что соответствует пассажиропотоку. В диспетчерской (31-00 -82) сказали, что чаще всего люди жалуются на автобусы 11, 24, 28, 323, 379. В диспетчерской операторы сочувствуют народу и мягко говорят о нерешительных молодых людях из департамента транспорта. Диспетчерской за вежливость плюсик, организаторам перевозок — огромный жирный минус», — заявил Кирилл.
«Когда же пустят автобусы вокруг Елецкого микрорайона, как надоело бить ноги по кривым тротуарам», — попросил Житель.
«100% согласен! Давно напрашивается маршрут по Меркулова от 7 поликлиники к Танку и далее. Хоть с того же Рудника», — добавил Кузьма.
«После 20.00 c Опытной невозможно уехать! Автобусы 11 и 323 ездят чрезвычайно плохо, людям, чтобы выбраться в город, нужно стоять целый час. Столько домов настроили, а транспортное сообщение плохое, у такси в это время всегда алый уровень, очень высокий спрос, соответственно и ценник поездки», — пожаловалась Елена.
«Уже и 330 продлили в Победу? Вот везунчики! Мы обращения писали продлить его на Сырский еще лет 10 назад. Продлили какой-то призрак 24-тый, петлями раз в час ездят», — написал Винни Пух.
Девочка из Усмани Варя Гузнаева номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».
Фото из личного архива семьи Гузнаевых
Она подобрала умирающего кота, которого сбила машина. Вместе с товарищем принесла животное в ветеринарную клинику. Врачи почти не давали шансов рыжему на выживание. Но, по всей видимости, он использовал одну из своих жизней и выкарабкался.
А Варя, назвав кота Чедом, стала искать его владельцев. И нашла! Оказывается домашний котик по кличке Барсик, ушел погулять и пропал. Варя отдала кота прежней хозяйке.
«Варя, ты молодец! Спасибо большое, что спасла Барсика!» — похвалила Лиза.
«Желаю этой девочке большого человеческого счастья на всю жизнь! Она настоящий ЧЕЛОВЕК». — добавила Мать.
Завтра в Липецке погода существенно не изменится. По прогнозам синоптиков, в городе будет от 0 до -2 градусов.
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