Липецка вечЁрка: выпавшая из окна девочка, конечная остановка на Белана и премия за кота

Сегодня, 2 декабря, врачи борются за жизнь маленькой липчанки, выпавшей из окна, в мэрии рассказали о новой остановке общественного транспорта, и стало известно, что школьница номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».