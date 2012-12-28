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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +2

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью - от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 3 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 23 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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Артём
42 минуты назад
На русскую зиму никто не рассчитывал, как это надоело! Холодно,грязно,темно при этом нормальной зимы со снежком нет.
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