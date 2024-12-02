Спасшая кошку школьница из Усмани номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Происшествия
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сегодня, 10:24
Спасенная из пожара липчанка отравилась угарным газом
Три частных дома и квартира горели в Липецкой области за минувшие выходные.
Первое декабря стало трагическим для 86-летней жительницы села Аксай, которая не пережила пожар в своем доме.
Днем ранее сгорел жилой дом в деревне Хмелевка Лебедянского района, а в селе Юрьево Задонского района огонь уничтожил баню и кровлю жилого дома.
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