А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
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Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Происшествия
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сегодня, 08:33
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В Липецке из жилого дома эвакуировали 15 человек
Пожарные спасли жительницу квартиры, в которой возникло возгорание.
Сотрудники МЧС России эвакуировали 15 жильцов верхних этажей здания. Пожар ликвидировали на 6 квадратных метрах. В тушении огня и эвакуации людей задействовали 21 специалиста МЧС России и 6 единиц техники. Спасена жительница квартиры, балкон которой горел.
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