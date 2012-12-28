В Липецке из жилого дома эвакуировали 15 человек

Пожарные спасли жительницу квартиры, в которой возникло возгорание.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня ночью в Липецке загорелся балкон на четвертом этаже многоэтажного дома по улице Авиационная,33.Сотрудники МЧС России эвакуировали 15 жильцов верхних этажей здания. Пожар ликвидировали на 6 квадратных метрах. В тушении огня и эвакуации людей задействовали 21 специалиста МЧС России и 6 единиц техники. Спасена жительница квартиры, балкон которой горел.