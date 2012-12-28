В Липецкой области 86-летняя бабушка погибла во время пожара

В селе Аксай Усманского района горел дом

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в Усманском районе горел дом общей площадью 130 квадратных метров. В пожаре погибла 86-летняя женщина.Огнём уничтожена кровля дома на площади 50 квадратных метров.На месте происшествия работали 5 человек личного состава МЧС России и 2 единицы техники.Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются.