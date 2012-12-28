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сегодня, 16:32
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В Липецкой области 86-летняя бабушка погибла во время пожара

В селе Аксай Усманского района горел дом

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в Усманском районе горел дом общей площадью 130 квадратных метров. В пожаре погибла 86-летняя женщина.

Огнём уничтожена кровля дома на площади 50 квадратных метров.

На месте происшествия работали 5 человек личного состава МЧС России и 2 единицы техники.

Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Лиза
27 минут назад
Очень жаль бабушку...
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великий математик
52 минуты назад
Всего пять пожарных и две машины я чё-то не пойму сколько тогда в одну машину помещается пожарных
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