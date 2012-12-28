Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
Происшествия
334
сегодня, 16:32
2
В Липецкой области 86-летняя бабушка погибла во время пожара
В селе Аксай Усманского района горел дом
Огнём уничтожена кровля дома на площади 50 квадратных метров.
На месте происшествия работали 5 человек личного состава МЧС России и 2 единицы техники.
Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются.
0
5
0
0
1
Комментарии (2)