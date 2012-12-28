Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе произошел пожар в торговом комплексе
Происшествия
Ночью напротив ЦУМА произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия
После аварии водитель вылетел на газон внутри кольца
Происшествия
А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
А знаете ли вы
В Липецке слышали хлопок, а затем нашли тело подростка
Происшествия
Бес в ребро – 69-летнему липчанину грозит срок за использование чужой топливной карты
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Происшествия
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Общество
В Елецком районе на пруду погибает лебедь
Общество
Читать все
В Елецком районе на пруду погибает лебедь
Общество
В Липецке слышали хлопок, а затем нашли тело подростка
Происшествия
Девушка из Липецка стала 4-кратной чемпионкой мира по всестилевому каратэ
Спорт
Победа года? В битве за медаль по кудо липчанка «уронила» соперницу на 20 кг тяжелее себя
Спорт
Спасать липецкий хоккей позвали форварда из Перми
Спорт
В первый день календарной зимы в Липецкой области сухо и до +2
Погода в Липецке
Мэрия: «Подросток на улице Гагарина мог покончить жизнь самоубийством»
Происшествия
«Металлург» получил мощного конкурента в борьбе за возвращение в «Серебро»
Спорт
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Спорт
В Липецке зажгли новую «звездочку» настольного тенниса
Спорт
Читать все
Происшествия
662
55 минут назад
3

Мэрия: «Подросток на улице Гагарина мог покончить жизнь самоубийством»

Первые подробности загадочной смерти.

В Telegram-канале мэрии Липецка появились первые подробности трагедии на улице Гагарина, где сегодня вечером услышали хлопок, а затем в одной из квартир нашли тело 16-летнего юноши.

«По предварительной информации от правоохранительных органов подросток покончил с жизнью. Причины устанавливаются. Работают следственные органы. Известно, что юноша находился на семейной форме обучения», - говорится в сообщении.
0
5
1
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ого
10 минут назад
Может ,на домашнем обучении?
Ответить
Я тут
12 минут назад
Конечно списать на самоубийство лучше, и проще чем искать истину!
Ответить
ого
20 минут назад
а что это за семейная форма обучения?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru