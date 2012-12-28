А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Происшествия
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55 минут назад
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Мэрия: «Подросток на улице Гагарина мог покончить жизнь самоубийством»
Первые подробности загадочной смерти.
«По предварительной информации от правоохранительных органов подросток покончил с жизнью. Причины устанавливаются. Работают следственные органы. Известно, что юноша находился на семейной форме обучения», - говорится в сообщении.
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