В Липецке слышали хлопок, а затем нашли тело подростка

Загадочная смерть на улице Гагарина.

Вечером в экстренные службы поступила информация о хлопке, прозвучавшем в квартире дома на улице Гагарина. В момент происшествия в помещении находился 16-летний подросток.На месте происшествия обнаружено тело юноши. Причины случившегося и обстоятельства гибели подростка устанавливаются правоохранительными органами.Возгорания и значительных повреждений в помещении нет. сообщили в Telerram-канале мэрии Липецка.