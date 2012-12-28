В Липецке зажгли новую «звездочку» настольного тенниса

Кристина Строева завоевала медаль, после чего бросила вызов соперницам намного старше себя.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Московской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга.











Тройка призёров турнира до 14 лет. Фото из архива участников соревнований.



Дождались мы успехов и от липецких представителей настольного тенниса. Новая «звездочка» этого вида спорта Кристина Строева на межрегиональном турнире в Воронеже памяти мастера спорта СССР Е.Н. Зайца сумела подняться на пьедестал почёта, заняв 2-е место среди девочек до 14 лет.Строева рискнула бросить вызов и соперницам из следующей возрастной группы – до 18 лет, несмотря на то, что многие из них были старше её на несколько лет. Но и тут мастерица ракетки не ударила в грязь лицом, а заняла приличное 7-е место.