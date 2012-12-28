А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
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Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Спорт
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14 минут назад
В Липецке зажгли новую «звездочку» настольного тенниса
Кристина Строева завоевала медаль, после чего бросила вызов соперницам намного старше себя.
Строева рискнула бросить вызов и соперницам из следующей возрастной группы – до 18 лет, несмотря на то, что многие из них были старше её на несколько лет. Но и тут мастерица ракетки не ударила в грязь лицом, а заняла приличное 7-е место.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Московской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга.
Тройка призёров турнира до 14 лет. Фото из архива участников соревнований.
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