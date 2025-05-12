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На фабрике «Roshen» горел мусор

Пожар мог начаться в результате пожога.

Вечером 11 мая в здании закрытой кондитерской фабрики «Roshen» на улице Доватора в Липецке загорелся мусор. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание в здании было ликвидировано на площади 10 квадратных метров.



По словам очевидцев, причиной пожара мог стать поджог мусора рядом со зданием. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции также получили эту информацию и выезжали на место происшествия.

— По факту происшествия проводится проверка. В то же время заявления от собственников не поступало, — уточнили в полиции.

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Два последних выходных дня для пожарных выдались насыщенными. Так, 10 мая в девятиэтажке на улице Смородина в Липецке возник пожар на кухне, который жильцы потушили до приезда расчётов. В селе Дубинино Лебедянского района сгорели надворная постройка и «Лада Гранта».

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В селе Рогожино Задонского района сгорели две надворные постройки, еще одна — горела в селе Сошки Грязинского района. В селе Спешнево-Ивановское Данковского района выгорела комната жилого двухквартирного дома. В елецком СНТ «Локомотив» огонь уничтожил дачный домик.

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Ночью 11 мая в Ельце улице Ленина на ста квадратных метрах сгорела крыша объекта культурного наследия — табачной фабрики. В Липецке на улице Коммунистической сгорел салон автомобиля «Exeed». Утром в селе Становое на одном квадратном метре потушили пожар в двухэтажном здании. Днем в селе Никольское Усманского района огонь уничтожил надворную постройку.

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Также за четыре  выходных дня произошло четыре коротких замыкания, четыре раза пожарные тушили мусор на открытом пространстве,  сгорели шесть пластиковых мусорных контейнеров, один раз горела сухая трава и один раз пожарные выезжали на подгоревшую пищу.
МЧС
пожар
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Комментарии (1)

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Знающий.
39 минут назад
Пожар мог начаться в результате какого пожога? Может поджога? Неучи кучерявые. Поимейте совесть, начните писать грамотно.
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