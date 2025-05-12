На фабрике «Roshen» горел мусор

Пожар мог начаться в результате пожога.



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Вечером 11 мая в здании закрытой кондитерской фабрики «Roshen» на улице Доватора в Липецке загорелся мусор. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание в здании было ликвидировано на площади 10 квадратных метров.По словам очевидцев, причиной пожара мог стать поджог мусора рядом со зданием. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции также получили эту информацию и выезжали на место происшествия.— По факту происшествия проводится проверка. В то же время заявления от собственников не поступало, — уточнили в полиции.Два последних выходных дня для пожарных выдались насыщенными. Так, 10 мая в девятиэтажке на улице Смородина в Липецке возник пожар на кухне, который жильцы потушили до приезда расчётов. В селе Дубинино Лебедянского района сгорели надворная постройка и «Лада Гранта».В селе Рогожино Задонского района сгорели две надворные постройки, еще одна — горела в селе Сошки Грязинского района. В селе Спешнево-Ивановское Данковского района выгорела комната жилого двухквартирного дома. В елецком СНТ «Локомотив» огонь уничтожил дачный домик.Ночью 11 мая в Ельце улице Ленина на ста квадратных метрах сгорела крыша объекта культурного наследия — табачной фабрики. В Липецке на улице Коммунистической сгорел салон автомобиля «Exeed». Утром в селе Становое на одном квадратном метре потушили пожар в двухэтажном здании. Днем в селе Никольское Усманского района огонь уничтожил надворную постройку.Также за четыре выходных дня произошло четыре коротких замыкания, четыре раза пожарные тушили мусор на открытом пространстве, сгорели шесть пластиковых мусорных контейнеров, один раз горела сухая трава и один раз пожарные выезжали на подгоревшую пищу.