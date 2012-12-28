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В Липецкой области — отбой режима воздушной опасности
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164
35 минут назад

В Липецкой области — отбой режима воздушной опасности

«Желтый уровень» длился два с половиной дня.

9 мая в 06:35 объявлен отбой Желтого уровня «Воздушная опасность», введенный 6 мая в 18:47. Таким образом желтый уровень опасности действовал в регионе два с половиной дня.

За это время трижды объявлялись красные уровни — 7 мая с 09:51 до 10:19 сообщалось о ракетной опасности, с 13:59 до 14:35 — об угрозе атаки БПЛА, ночью 8 мая (с 03:57 до 05:32) вводился красный уровень по угрозе атаки БПЛА.
воздушная тревога
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