Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
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Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Общество
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35 минут назад
В Липецкой области — отбой режима воздушной опасности
«Желтый уровень» длился два с половиной дня.
За это время трижды объявлялись красные уровни — 7 мая с 09:51 до 10:19 сообщалось о ракетной опасности, с 13:59 до 14:35 — об угрозе атаки БПЛА, ночью 8 мая (с 03:57 до 05:32) вводился красный уровень по угрозе атаки БПЛА.
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