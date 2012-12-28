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Происшествия
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54 минуты назад
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На теле выловленного из реки в Липецке рыбака не было признаков насильственной смерти
По данным судмедэкспертизы, 50-летний мужчина просто утонул.
— По данным судмедэкспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление. На его теле не найдено признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
По данным GOROD48, 50-летний липчанин ушел из дома поздним вечером 10 мая, сообщив семье, что отправился на рыбалку.
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