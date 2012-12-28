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54 минуты назад
6

На теле выловленного из реки в Липецке рыбака не было признаков насильственной смерти

По данным судмедэкспертизы, 50-летний мужчина просто утонул.

Стали известны результаты судебно-медицинского исследования тела 50-летнего липчанина, найденного 11 мая в реке Воронеж у т.н. плотины.

— По данным судмедэкспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление. На его теле не найдено признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По данным GOROD48, 50-летний липчанин ушел из дома поздним вечером 10 мая, сообщив семье, что отправился на рыбалку.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Признак
8 минут назад
насильственной смерти,отсутствие головы и топор в спине.
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Пуаро
16 минут назад
Хорошая версия. Просто взял и утонул
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Не равнодушный
23 минуты назад
На фото он в одежде. Ну как он в воду попал?
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Признак
26 минут назад
насильственной смерти,отсутствие головы и топор в спине.
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менеджер
30 минут назад
да купаться одетым полез
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Знающий.
42 минуты назад
Хочешь уйти из жизни.... Полюби рыбалку.
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