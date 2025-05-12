Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
Общество
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сегодня, 10:49
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На площади Победы началась подготовка к капремонту памятной стелы
Сейчас убирают золотую щепу, которую насыпали к Дню Победы.
Напомним, капремонт памятной стелы на площади Победы пройдет с 10 мая по 30 августа и обойдётся бюджету города больше чем в 20 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит заменить гранитную облицовку постамента (ее подклеивали во время текущих ремонтов, но часть облицовки утрачена), провести подливку бетона для выравнивания ступеней, заменить тротуарную плитку вокруг памятника, и уложить рулонный газон.
Газон на площади меняли прошлой осенью, но как оказалось не весь — он остался старым в той части, где будет вестись капремонт. Во время исполнения нового контракта эту часть и перестелют.
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