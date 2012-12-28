В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров

«Горячая линия» будет работать до 23 мая.

C 12 по 23 мая в рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проконсультируют родителей и сотрудников лагерей по вопросам безопасности и качества детской одежды, обуви, игрушек, питания и книжной продукции, выбору организации для детского отдыха и правильной подготовке ребенка к поездке в лагерь.«Горячая линия» работает в понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 14:00.Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в отдел гигиены детей и подростков 8 (4742) 30-88-25 и в отдел защиты прав потребителей 8 (4742) 30-88-69, 8 (4742) 30-88-94, 8 (4742) 30-88-03, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8 (47467) 2-07-78, 8 (47467) 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8 (47471) 2-14-21, 8 (47471) 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8 (47465) 6-23-90, 8 (47465) 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8 (47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8 (47466) 5-24-57, 8 (47466) 5-24-55.