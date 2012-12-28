Происшествия
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сегодня, 12:29
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Водитель пострадавшего на проспекте Победы «Ларгуса» предлагает полюбовное решение
Два лихих подростка на мотоцикле в темноте протаранили авто мужчины.
Липчанин по имени Антон прислал и видеозапись уличной камеры, на которой видно, что вчера в 23:29 напротив 3-го подъезда дома № 88 в его «Ладу-Ларгус» врезается двухколёсное транспортное средство, на котором по двору мчат двое молодых людей. С места происшествия подростки скрываются. Перед этим они тщательно осматривают повреждения у своего мотоцикла, проблемы владельца легковушки их явно не волнуют.
- Помято крыло, порезано колесо, испорчена фара, – перечисляет повреждения пострадавшая сторона. Свои убытки владелец авто оценил примерно в 40 тысяч рублей.
Антон предлагает неизвестным ему подросткам или их родителям не доводить дело до суда, а связаться с ним и решить вопрос компенсации полюбовно. Для связи он оставил номер 8 929 013 52 20.
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