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сегодня, 12:29
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Водитель пострадавшего на проспекте Победы «Ларгуса» предлагает полюбовное решение

Два лихих подростка на мотоцикле в темноте протаранили авто мужчины.

В редакцию GOROD48 обратился житель проспекта Победы, автомобиль которого ночью помяли подростки на мотоцикле.

Липчанин по имени Антон прислал и видеозапись уличной камеры, на которой видно, что вчера в 23:29  напротив 3-го подъезда дома № 88 в его «Ладу-Ларгус» врезается двухколёсное транспортное средство, на котором по двору мчат двое молодых людей. С места происшествия подростки скрываются. Перед этим они тщательно осматривают повреждения у своего мотоцикла, проблемы владельца легковушки их явно не волнуют.

- Помято крыло, порезано колесо, испорчена фара, – перечисляет повреждения пострадавшая сторона. Свои убытки владелец авто оценил примерно в 40 тысяч рублей.

Антон предлагает неизвестным ему подросткам или их родителям не доводить дело до суда, а связаться с ним и решить вопрос компенсации полюбовно. Для связи он оставил номер 8 929 013 52 20.
Авария
ДТП
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
родитель
1 минуту назад
Найти подростков уже не возможно.
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Все
6 минут назад
Кто может, перечисляйте.
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не-а че
10 минут назад
Оставление места дтп,. По ходу бабушек очень любят.
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Светлана
12 минут назад
За это нужно срочно подавать на них в суд на этих малолетних они совсем обнаглели ездить совсем разучились только сними так нужно делать чтобы другим не было повадно ?
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Гость
20 минут назад
По закону РФ этот случай нужно принять судебное решение пусть выясняют кто виновен.
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Помню
27 минут назад
Олег тоже сшибал знаки и бордюры на внедорожнике.
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Любопытный липчанин
32 минуты назад
Полюбовное решение - это как? Они будут обниматься и целоваться?
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Конечно
30 минут назад
И ещё деньги за ремонт отдадут. И не будет полиции.
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Да уж
40 минут назад
Думаю, дети родителям ничего не скажут, а родители могут не читать Город 48. К сожалению, в такое время на улицах хватает детей и подростков, хотя в это время они все должны спать. И на самокатах тоже носятся, целой ватагой.
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пешеход
42 минуты назад
Молодцы парни, в шлемах ездят.
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А стоянка
44 минуты назад
законная на проезжей части?
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Юрист
31 минуту назад
Да. Запрещающих знаков там нет.
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Житель
36 минут назад
да
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