Водитель пострадавшего на проспекте Победы «Ларгуса» предлагает полюбовное решение

Два лихих подростка на мотоцикле в темноте протаранили авто мужчины.

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В редакцию GOROD48 обратился житель проспекта Победы, автомобиль которого ночью помяли подростки на мотоцикле.Липчанин по имени Антон прислал и видеозапись уличной камеры, на которой видно, что вчера в 23:29 напротив 3-го подъезда дома № 88 в его «Ладу-Ларгус» врезается двухколёсное транспортное средство, на котором по двору мчат двое молодых людей. С места происшествия подростки скрываются. Перед этим они тщательно осматривают повреждения у своего мотоцикла, проблемы владельца легковушки их явно не волнуют.- Помято крыло, порезано колесо, испорчена фара, – перечисляет повреждения пострадавшая сторона. Свои убытки владелец авто оценил примерно в 40 тысяч рублей.Антон предлагает неизвестным ему подросткам или их родителям не доводить дело до суда, а связаться с ним и решить вопрос компенсации полюбовно. Для связи он оставил номер 8 929 013 52 20.