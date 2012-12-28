В Липецкой области сухо и до +17

9 и 11 мая существенных осадков в Липецкой области не ожидается. 10 мая через территорию региона пройдет южный циклон, который принесет дожди — ночью местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6, днем — от +12 до +17 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночь на улице — от +2 до +4 градусов, днем — от +14 до +16.День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 4 градуса мороза.