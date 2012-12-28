В Липецкой области еще одна ночь с заморозками

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять поле пониженного атмосферного давления – пройдут дожди от небольших до умеренных.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, на почве заморозки до -2 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 2 градуса мороза.