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Происшествия
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Происшествия
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Погода в Липецке
606
сегодня, 16:47
3

В Липецкой области еще одна ночь с заморозками

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять поле пониженного атмосферного давления – пройдут дожди от небольших до умеренных.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, на почве заморозки до -2 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.

День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 2 градуса мороза.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Увы
32 минуты назад
Метеорологи говорят, что июнь тоже будет аномальным.
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Погоде
сегодня, 16:53
Да сколько ж можно то? Хватит уже, тепла хотим. Давай, чтоб больше без заморозков? Середина мая уже.
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Дюба
28 минут назад
Это ты кому сейчас? Сейчас погода соответствует климатической норме,а заморозки в нашем регионе возможны и в июне.Кому не нравится,переезжают жить на юг.
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