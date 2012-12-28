На улице Титова и в 24-м микрорайоне обновят пришкольные стадионы

Подрядчики сэкономили городскому бюджету 6,2 миллиона рублей.

Этим летом продолжится обновление школ №46 на улице Титова и №33 на бульваре Шубина: в прошлом году были отремонтированы здания, а в этом для них построят новые стадионы.Управление строительства мэрии уже определилось с подрядчиками. В обоих случаях аукционы были конкурентными. Пришкольный стадион на улице Титова при стартовой цене контракта в 24 933 086 рублей будет строить за 20,5 миллиона компания «Артстрой», а стадион на бульваре Шубина — компания «Новостройка», скинувшая с лота 2,8 млн рублей при начальной цене контракта в 20,5 миллиона.В 46-й школе, где нормального стадиона не было никогда, к 20 августа должны быть построены волейбольная и баскетбольная площадки, мини-футбольное поле. Здесь появится зона для занятий воркаутом, полоса препятствий, круговая беговая дорожка на три полосы длиной 210 метров, прямая беговая стометровка на три полосы, площадка для прыжков в длину. Все места для занятий спортом будут покрыты резиновой крошкой общей площадью 3,6 тыс кв. м. Еще 3,4 тыс кв. м отведено проектом под озеленение. Стадион будет огорожен забором.В 33-й школе стадион был. Поэтому и работы там оценены в меньшую сумму. Подрядчику к 1 сентября предстоит обнести его оградой, заменить существующее покрытие на резиновое (3 тыс кв. м), обновить асфальт на площади 1,5 тыс кв. м, обустроить пешеходные зоны из тротуарной плитки (860 кв. м). Здесь появится зона воркаута, хоккейная коробка, площадка для челночного бега, баскетбольно-волейбольная площадка.