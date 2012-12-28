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сегодня, 09:33
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27 мигрантов-нелегалов выявили на стройке в Липецком округе

Административная ответственность грозит и их работодателям.

В Липецком округе на строительном объекте полицейские при поддержке Росгвардии выявили 27 граждан стран ближнего зарубежья, которые нарушили миграционное законодательство. 24 из них незаконно осуществляли трудовую деятельность.

«Все они были привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и оштрафованы. Трое иностранцев незаконно находились на территории Липецкой области. Они привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Административная ответственность грозит и работодателям.

миграция
иностранцы
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
ё
7 минут назад
И это всё?
Ответить
Света
22 минуты назад
На Лтз приезжайте Район превратился в Кишлак!
Ответить
А лександр
28 минут назад
Да пусть за еду работают....
Ответить
Хотели
30 минут назад
Как в Европе? Теперь не жалуйтесь
Ответить
Екатерина
41 минуту назад
Вчера ехала на машине через с. Октябрьское, Усманского района, мигрантов на остановке и у маг. "Пятерочка", просто тьма. Такое впечатление, что оказалась в станах средней Азии. Одни мужчины среднего возраста, страшно становится!
Ответить
Да ладно!
48 минут назад
Ворон ворону...
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Кузя
49 минут назад
О это наш калхоз
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Гость
50 минут назад
А работодатель скажите он пришёл родственника навестить, и помочь выполнить работу, чтоб быстрей освободится.
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Нормальный
50 минут назад
Эти хоть строят. А куча других открывает типа кафешек, в которых продает лепешки (хлеб круглый) за 50 и выше рублей, хотя на 1 лепешку уходит 200 грамм серой муки и вода. Про антисанитарию я молчу. На Неделина подобная кафешка, цены дикие а еда вонючая.
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Липчанка
51 минуту назад
Это же Романово Сити. Ну РСС и дает) Не даром там все такое хлипкое.
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