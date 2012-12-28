Происшествия
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сегодня, 09:33
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27 мигрантов-нелегалов выявили на стройке в Липецком округе
Административная ответственность грозит и их работодателям.
«Все они были привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и оштрафованы. Трое иностранцев незаконно находились на территории Липецкой области. Они привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Административная ответственность грозит и работодателям.
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