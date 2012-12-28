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Происшествия
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54 минуты назад
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Селфи в новогодней арке обошлось в 2000 рублей
18-летний парень заехал в арку в пешеходной зоне на машине, чтобы сделать красивое фото.
В полиции парень объяснил, что заехал в арку в пешеходной зоне, чтобы сделать красивое фото рядом с машиной. Но это селфи ему дорого обошлось.
— В нарушение правил дорожного движения водитель двигался по переходной дорожке. В отношении него составлен протокол по части второй статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения» с назначением штрафа в 2000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео - vk.com/lipanews
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