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423
54 минуты назад
5

Селфи в новогодней арке обошлось в 2000 рублей

18-летний парень заехал в арку в пешеходной зоне на машине, чтобы сделать красивое фото.

В Ельце нашли и оштрафовали 18-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус», который  заехал в расположенную в пешеходной зоне новогоднюю арку. Происшествие записала камера наблюдения, и видео разошлось по соцсетям.

В полиции парень объяснил, что заехал в арку в пешеходной зоне, чтобы сделать красивое фото рядом с машиной. Но это селфи ему дорого обошлось. 

— В нарушение правил дорожного движения водитель двигался по переходной дорожке. В отношении него составлен протокол по части второй статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения» с назначением штрафа в 2000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео - vk.com/lipanews 
ПДД
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Шаман
4 минуты назад
Это разве дорого, это даром.
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Спрутс
5 минут назад
Круто ты попал...
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ха
9 минут назад
ды в липецке тоже заезжал и ничего помоему не было
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Правда
9 минут назад
Молодой,а уже совести нет.Вот Вам и поколение тик-тока и жерва ЕГЭ.Позор.
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Ирина
25 минут назад
Надо было по больше что так мало.
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