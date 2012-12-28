Лучшим игроком «Липецка» в Боброве стал… вратарь, пропустивший 11 шайб

В среднем соперники бросали по нашим воротам почти каждую минуту игры.

Похоже, липецким журналистам нужно переписывать хоккейные заголовки. До этого лейтмотивом сообщения на GOROD48 было «Хорошо, что не десять» , а теперь впору поменять на «Плохо, что не всего десять». Потому, что «Липецк» по ходу самого ужасного сезона в своей истории не прибавляет, а играет всё хуже и хуже.





В турнирную таблицу лучше не глядеть: у «Липецка» 12 поражений в 12-ти матчах при разности шайб 32–96! Сотый гол почти наверняка побывает в наших воротах сегодня вечером, когда липчане выйдут на лёд в Нововоронеже против «Протона» (6-е место в Восточной конференции).





Фото vk.com/mhcryazanvdv

