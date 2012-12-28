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Лучшим игроком «Липецка» в Боброве стал… вратарь, пропустивший 11 шайб
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сегодня, 10:14

Лучшим игроком «Липецка» в Боброве стал… вратарь, пропустивший 11 шайб

В среднем соперники бросали по нашим воротам почти каждую минуту игры.

Похоже, липецким журналистам нужно переписывать хоккейные заголовки. До этого лейтмотивом сообщения на GOROD48 было «Хорошо, что не десять», а теперь впору поменять на «Плохо, что не всего десять». Потому, что «Липецк» по ходу самого ужасного сезона в своей истории не прибавляет, а играет всё хуже и хуже.

В районном Боброве Воронежской области наша команда во второй игре подряд пропустила 11 шайб, на которые смогла ответить одним единственным голом, итог встречи – 11:1 в пользу хозяев.

В первом матче местная «ЭкоНива» победила – 11:3.

Героем второй встречи у липчан стал нападающий Никита Попадьин, который на 29-й минуте при счёте 0:5 забросил шайбу престижа с передач Ильи Кравцова и Евгения Захарова.

Показательна статистика бросков: хозяева направили в створ ворот Михаила Хвалова 52 (!) броска т.е. угрожали нашим воротам в среднем почти каждую минуту игры. Хвалов совершил 41 спасения – с таким показателем он бы стал одной из «звезд» матча где-нибудь в НХЛ или КХЛ. И всё равно в его воротах 11 «пробоин»…

В Липецке затеяли чистку кадров по ходу сезона, но лучше от этого не стало. Кому понадобилось, например, убирать одного из лучших защитников последних лет Кирилла Панова, тем более что он свой, липецкий, ему 20 лет – предельный возраст для молодёжного хоккея, т.е. он ещё и максимально опытен? И как «здорово» начали играть приезжие хоккеисты, которые прибыли на замену.

Увы, «Липецк» превратился в команду, на которой соперники отрабатывают комбинации и улучшают личную статистику. В Боброве один только форвард Давид Басин, открывший счёт в матче, оформил «хет-трик» и записал на свой счёт результативную передачу. Дмитрий Турбин сделал «дубль», а форвард Данил Кузнецов отметился 4-мя (!) результативными передачами.

В турнирную таблицу лучше не глядеть: у «Липецка» 12 поражений в 12-ти матчах при разности шайб 32–96! Сотый гол почти наверняка побывает в наших воротах сегодня вечером, когда липчане выйдут на лёд в Нововоронеже против «Протона» (6-е место в Восточной конференции).

Фото vk.com/mhcryazanvdv
Хоккей
МХК «Липецк»
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