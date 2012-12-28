Хорошо, что не десять. Липецкие хоккеисты крупно проиграли и в третьем матче сезона

От «Тверичей-СШОР» наша команда пропустила пять шайб.

Липецкие хоккеисты проиграли и третий матч на старте сезона НМХЛ – на выезде «Тверичам-СШОР» со счётом - 1:5.

В третьем периоде хрупкую надежду дали липчанам два удаления в составе «Тверичей-СШОР», но наша команда и этим не воспользовалась. А на 56-й минуте форвард хозяев Егор Соколов реализовал большинство, на 58-й нападающий Александр Киселёв установил окончательный счёт - 5:1.







Завтра в Твери пройдёт повторный поединок. Сумеют ли липчане избежать четвёртого поражения подряд? Или это – несбыточные мечты?







Фото ХХ "Тверичи-СШОР"

