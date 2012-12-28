Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Спорт
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43 минуты назад
Хорошо, что не десять. Липецкие хоккеисты крупно проиграли и в третьем матче сезона
От «Тверичей-СШОР» наша команда пропустила пять шайб.
Липецкие хоккеисты проиграли и третий матч на старте сезона НМХЛ – на выезде «Тверичам-СШОР» со счётом - 1:5.
Команду Твери вряд ли можно причислить к фаворитам сезона, но в стартовых матчах дома тверичи сумели обыграть сильнейшую команду лиги-2023 и «серебряного» призёра-2024 «Тамбов» - 6:5. Второй матч на следующий день завершился реваншем тамбовчан – 3:0.
Сегодня в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а затем «Тверичи-СШОР» начали медленно реализовывать своё преимущество. Счёт на 23-й минуте открыл Михаил Бросалин, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета «Липецка». В принципе, всё сделал его партнёр по атаке Никита Симашов: вошёл в зону, запутал защитников и вратаря, бросил по воротам. Голкипер Кирилл Акатов явно потерял шайбу из виду и, когда она уже ползла в ворота, Бросалину оставалось только для верности подтолкнуть её клюшкой – 1:0.
Всего через 41 секунду Владислав Тян сделал счёт – 2:0, а на исходе 30-й минуты успеха добился и Симашов, реализовавший большинство - 3:0.
Отыграть одну шайбу «Липецку» удалось в ситуации, когда этого ничего не предвещало – в меньшинстве. Владислав Мургин перехватил шайбу на своей синей линии, ей подхватил Александр Мягков, умчался к воротам и обманул вратаря – 3:1.
В третьем периоде хрупкую надежду дали липчанам два удаления в составе «Тверичей-СШОР», но наша команда и этим не воспользовалась. А на 56-й минуте форвард хозяев Егор Соколов реализовал большинство, на 58-й нападающий Александр Киселёв установил окончательный счёт - 5:1.
Завтра в Твери пройдёт повторный поединок. Сумеют ли липчане избежать четвёртого поражения подряд? Или это – несбыточные мечты?
Фото ХХ "Тверичи-СШОР"
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