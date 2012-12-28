Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
ПозиTиV
Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
Происшествия
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Происшествия
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Происшествия
18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Происшествия
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
Единственный в Липецкой области утилизатор шин не имеет средств на их переработку
Общество
На Заводской площади перевернулся автомобиль
Происшествия
Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей
Общество
Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках
Происшествия
Читать все
На Заводской площади перевернулся автомобиль
Происшествия
На каждого липчанина в год приходится по 300 с лишним килограммов мусора
Общество
Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина
Общество
В Липецкой области осадки пойдут на спад
Погода в Липецке
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Памятник пожарным установлен на улице Папина
Общество
Пассажир «Митсубиси» пострадал в столкновении с «Тойотой» в районе Большой Кузьминки
Происшествия
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Общество
Хорошо, что не десять. Липецкие хоккеисты крупно проиграли и в третьем матче сезона
Спорт
Читать все
Спорт
56
43 минуты назад

Хорошо, что не десять. Липецкие хоккеисты крупно проиграли и в третьем матче сезона

От «Тверичей-СШОР» наша команда пропустила пять шайб.

Липецкие хоккеисты проиграли и третий матч на старте сезона НМХЛ – на выезде «Тверичам-СШОР» со счётом - 1:5.

Команду Твери вряд ли можно причислить к фаворитам сезона, но в стартовых матчах дома тверичи сумели обыграть сильнейшую команду лиги-2023 и «серебряного» призёра-2024 «Тамбов» - 6:5. Второй матч на следующий день завершился реваншем тамбовчан – 3:0.

Сегодня в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а затем «Тверичи-СШОР» начали медленно реализовывать своё преимущество. Счёт на 23-й минуте открыл Михаил Бросалин, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета «Липецка». В принципе, всё сделал его партнёр по атаке Никита Симашов: вошёл в зону, запутал защитников и вратаря, бросил по воротам. Голкипер Кирилл Акатов явно потерял шайбу из виду и, когда она уже ползла в ворота, Бросалину оставалось только для верности подтолкнуть её клюшкой – 1:0.

Всего через 41 секунду Владислав Тян сделал счёт – 2:0, а на исходе 30-й минуты успеха добился и Симашов, реализовавший большинство - 3:0.

Отыграть одну шайбу «Липецку» удалось в ситуации, когда этого ничего не предвещало – в меньшинстве. Владислав Мургин перехватил шайбу на своей синей линии, ей подхватил Александр Мягков, умчался к воротам и обманул вратаря – 3:1.

В третьем периоде хрупкую надежду дали липчанам два удаления в составе «Тверичей-СШОР», но наша команда и этим не воспользовалась. А на 56-й минуте форвард хозяев Егор Соколов реализовал большинство, на 58-й нападающий Александр Киселёв установил окончательный счёт - 5:1.

Поражение выглядело закономерным, но с другой стороны «Липецку» не пришлось пропустить двузначное количество шайб. Ведь стартовала команда Алексея Сынкова и Сергея Рыбина с двух поражений в Рязани с одинаковым счётом – 2:10.

Завтра в Твери пройдёт повторный поединок. Сумеют ли липчане избежать четвёртого поражения подряд? Или это – несбыточные мечты?

Фото ХХ "Тверичи-СШОР"
Хоккей
МХК «Липецк»
НМХЛ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru