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сегодня, 20:52
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Ставка на местных игроков провалилась? Но и чистка кадров не помогла…

Сегодня в Боброве наши «ледовые рыцари» пропустили 11 шайб.

Сердце кровью обливается, глядя на выступление молодёжного хоккейного «Липецка» в этом сезоне. Сегодня парни в красно-бело-синих свитерах, в которых их предшественники выступали в Суперлиге, были биты в районном Боброве Воронежской области (население меньше 21 тыс. человек) местной «ЭкоНивой» - 3:11.

Писать об игре особого смысла нет. Липчанам посчастливилось открыть счёт на исходе 4-й минуты. Когда Матвей Иванов реализовал большинство – 2:1. Дальше счёт рос в пользу хозяев, забросивших в первом периоде две шайбы, во втором – три, а в третьем – шесть. У липчан отличились Илья Кравцов, сделавший счёт 2:9, и Михаил Бурцев (3:10).

В Бобров команда отправилась после худшего старта в своей истории – 10 поражений в 10-ти стартовых матчах. После чего в «Липецке» начались репрессии. На дверь указали вратарю Кириллу Паротникову, защитникам Кириллу Панову, Кириллу Варламову, нападающим Максиму Сошнину, Михаилу Наместникову и Владиславу Мургину.

Панов, Варламов и Сошнин – игроки предельного для моложёной лиги 2004 г.р. Чем руководствовались в команде, убирая 20-летний «ветеранов», так никто и не объяснил. К тому же все полевые хоккеисты – воспитанники местного хоккея, а Наместников – уроженец Усмани, и попадание в команду парня из райцентра в своё время было представлено, как невероятный успех липецкого хоккея.

На их место пришли более молодые ребята среди которых… ни одного местного воспитанника. Защитник Максим Хрущёв (20.06.2005, 197 см, 90 кг) – уроженец Подмосковья, его коллега по амплуа Станислав Сергушин (12.10.2007, 189 см, 80 кг) родился в Санкт-Петербурге. Попрлнили команду 4 форварда Иван Карпихин (23.06.2005, 186 см, 75 кг) из Москвы (воспитанник школы «Ястребы»), Даниил Бакуров (06.06.2006, 184 см, 71 кг) из Саратова, Савелий Зайцев (10.08.2005, 199 см, 84 кг) из Сургута, Юрий Турчин (06.02.2006, 180 см, 80 кг) из Нефтекамска.

Выходит, ставка на местных хоккеистов, ради которых болельщиков призывали потерпеть этот сезон и не спрашивать за результат, провалилась? А лучше не стало…
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (2)

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Логика
сегодня, 21:00
То есть игру слили гастарбайтеры, но ставка на местных хоккеистов провалилась. Понятно, чё..
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Старый фанат
20 минут назад
Зато Кубу и Бруней обыграем на призы газеты Известие . Инфа 146 проц.
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