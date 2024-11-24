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20 минут назад
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Всё-таки втиснулся! Жителю «Елецкого» удалось решить проблему ночной парковки

Правда, есть парочка «но».

В пабликах микрорайона «Елецкий» распространяются такие фотографии. Местные жители пишут, что приехавшему ночью водителю отечественной легковушки удалось почти невероятное – припарковать свой автомобиль возле дома, да ещё в выходной день.

Правда, делать это пришлось аккурат на тротуаре, других мест не было. Да и протискиваться к месту стоянки пришлось, словно пассажиру в набитом автобусе – бок о бок с соседними автомобилями, повредив некоторые их них.

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Жителям микрорайона советуют проверить свои машины. Неизвестно, сколько их повредил упорный местный житель.

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Комментарии (1)

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Сначала новые
САИ
3 минуты назад
Понятно со старыми микрорайонами, когда автомобиль был роскошью. А сейчас при планировке новых неужели нельзя учитывать и планировать места для парковок.
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