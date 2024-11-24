Происшествия
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20 минут назад
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Всё-таки втиснулся! Жителю «Елецкого» удалось решить проблему ночной парковки
Правда, есть парочка «но».
Правда, делать это пришлось аккурат на тротуаре, других мест не было. Да и протискиваться к месту стоянки пришлось, словно пассажиру в набитом автобусе – бок о бок с соседними автомобилями, повредив некоторые их них.
Жителям микрорайона советуют проверить свои машины. Неизвестно, сколько их повредил упорный местный житель.
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