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236
сегодня, 09:30
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Ельчанина будут судить за хранение двух банок пороха

Бывший охотник не успел сдать порох по истечении сроков действия разрешение на хранение охотничьего оружия и боеприпасов

— ОМВД России по Елецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Елецкого района. Он обвиняется по ч. 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение взрывчатых веществ». В сентябре этого года участковым был выявлен факт хранения местным жителем опасных взрывчатых веществ. Во время осмотра дома и двора в хозяйственной постройке в металлическом сейфе полицейские обнаружили и изъяли две банки с порохом массой свыше 192 граммов. Выяснилось, что в июне этого года у ельчина закончилось действие разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Однако в установленном законом порядке он не сдал в правоохранительные органы имеющийся у него порох. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
незаконное хранение боеприпасов
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
5 минут назад
Лучше бы этот участковый мигрантами,самогонщиками,или кто сейчас питарды запускать начнёт.,занимался .
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Ваш тренер
10 минут назад
Молодцы полицейские! Не время сейчас порох прятать
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Лысый
11 минут назад
Совсем больные, запретите тогда сахар и удобрения!!!
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СССР
16 минут назад
А я спички не сдал ,точно срок. Тупость и идеотизм.!!!
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Толян
34 минуты назад
А зачем по подвалам лазить? Кто сдал?
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омсквич
34 минуты назад
Преступников ловить надо да и вломить они могут, а на пенсионерах можно безопасно новую звездочку на погон заработать
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988
36 минут назад
Ну теперь можно рапортовать, что "ЕЩЕ ОДИН ТЕРРОРИСТ ОБЕЗВРЕЖЕН!!!"
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Только у нас так
38 минут назад
Басурмани на нашей земле, а как оборонялся то? Телевизором
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Семён
38 минут назад
Господи.... Старый дед, наверняка не помнит где у него че лежит. Зачем всё это....
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Ссёлки
40 минут назад
Вы что там,совсем таво.
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