Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
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Происшествия
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сегодня, 09:30
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Ельчанина будут судить за хранение двух банок пороха
Бывший охотник не успел сдать порох по истечении сроков действия разрешение на хранение охотничьего оружия и боеприпасов
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