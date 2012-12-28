Ельчанина будут судить за хранение двух банок пороха

Бывший охотник не успел сдать порох по истечении сроков действия разрешение на хранение охотничьего оружия и боеприпасов

— ОМВД России по Елецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Елецкого района. Он обвиняется по ч. 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение взрывчатых веществ». В сентябре этого года участковым был выявлен факт хранения местным жителем опасных взрывчатых веществ. Во время осмотра дома и двора в хозяйственной постройке в металлическом сейфе полицейские обнаружили и изъяли две банки с порохом массой свыше 192 граммов. Выяснилось, что в июне этого года у ельчина закончилось действие разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Однако в установленном законом порядке он не сдал в правоохранительные органы имеющийся у него порох. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.