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В России
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57 минут назад
Жители Амурской области наблюдали в небе пролет яркого болида
Жители Благовещенска наблюдали в небе редкое явление.
«Это действительно был болид или пролёт достаточно яркого тела метеорного происхождения в атмосфере нашей Земли. Такое бывает периодически, случается в дневное время. Мы тоже можем наблюдать различные объекты подобного класса. И, как правило, периодически в разных местах земного шара подобные явления происходят. Скорее всего, это был объект естественного происхождения. Иногда такие объекты заходят в верхние плотные слои нашей атмосферы, иногда заходят и потом уходят дальше в космическое пространство. Иногда бывает так, что такие объекты уже потом в дальнейшем выпадают на поверхность нашей планеты Земля», — отметил специалист.
«Ну и иногда еще, конечно же, такие события сопровождаются громким шумом, различными хлопками, которые мы тоже можем регистрировать», — добавил эксперт.
Видео сняли местные жители и опубликовали в пабликах в соцсетях с подписью: «что-то упало в небе над Благовещенском», — передает РИА Новости.
Telegram-канал «Небо над нами», который на любительском уровне изучает астрономию и разные астрособытия, назвал летящий объект болидом. Хотя видео невысокого качества, но явление охарактеризовали достаточно грамотно, — пояснил Маткин.
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