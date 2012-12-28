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сегодня, 08:44
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МЧС предупреждает об усилении ветра

В ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение дня 21 ноября и ночи 22 ноября ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Липецкой области. 
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Комментарии (3)

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Василий Алибабаевич
51 минуту назад
Лучше бы снег и мороз!
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26-й
37 минут назад
Если бы снег у нас держался, то да! А так, тает и грязь, лучше не надо.
Ответить
26-й
51 минуту назад
Южный - никому не нужный!!!)
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