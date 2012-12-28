Полиция провела проверку по драке девушек-подростков у дискотеки в Ельце

Все участницы потасовки (им по 15-17 лет) установлены и опрошены. Претензий друг к другу они не имеют.

В вашем браузере отключен JavaScript

ОМВД России по городу Ельцу организована проверка по факту появления в соцсетях видеороликов драки девушек. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.На видео, снятом ещё 1 ноября у кафе KFC на улице Мира в Ельце, запечатлены две потасовки, в которых участвуют три девушки: одна из них дважды вступила в бой. В первой драке её оппонентка упала на асфальт без чувств, а во второй — на асфальт укладывают уже ее.У девичьей драки было множество зрителей и «болельщиков». Молодые люди в конфликт не вмешиваются сопровождают происходящее нецензурной бранью и говорящими комментариями: «Братуха, отойди», «Это никуда, родной, нам всем конец», «Сейчас вторую рубанут», «Зубы у кого-то вылетят — заменят», «Одна в нокауте, вторая — норм».Как рассказали GOROD48 в полиции, все участницы потасовки установлены и опрошены, все они несовершеннолетние: двум девушкам по 15 лет, одной — 17 лет. Претензий друг к другу девушки и их законные представители не имеют, заявления никто писать не стал, сообщений о нанесённых телесных повреждениях не поступало.Ссора девушек по традиции началась на дискотеке в клубе «Добрыня». Конфликт возник из-за того, что кто-то кому-то наступил на ногу. Потом его участницы вышли разбираться на улицу.С девушками и их родителями полицейские провели профилактические беседы. А на дискотеки, как это и было, продолжат наведываться сотрудники по делам несовершеннолетних и наряды ППС.