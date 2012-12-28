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353
36 минут назад
9

Полиция провела проверку по драке девушек-подростков у дискотеки в Ельце

Все участницы потасовки (им по 15-17 лет) установлены и опрошены. Претензий друг к другу они не имеют.

ОМВД России по городу Ельцу организована проверка по факту появления в соцсетях видеороликов драки девушек. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

На видео, снятом ещё 1 ноября у кафе KFC на улице Мира в Ельце, запечатлены две потасовки, в которых участвуют три девушки: одна из них дважды вступила в бой. В первой драке её оппонентка упала на асфальт без чувств, а во второй — на асфальт укладывают уже ее.

У девичьей драки было множество зрителей и «болельщиков». Молодые люди в конфликт не вмешиваются сопровождают происходящее нецензурной бранью и говорящими комментариями: «Братуха, отойди», «Это никуда, родной, нам всем конец», «Сейчас вторую рубанут», «Зубы у кого-то вылетят — заменят», «Одна в нокауте, вторая — норм».

Как рассказали GOROD48 в полиции, все участницы потасовки установлены и опрошены, все они несовершеннолетние: двум девушкам по 15 лет, одной — 17 лет. Претензий друг к другу девушки и их законные представители не имеют, заявления никто писать не стал, сообщений о нанесённых телесных повреждениях не поступало.

Ссора девушек по традиции началась на дискотеке в клубе «Добрыня». Конфликт возник из-за того, что кто-то кому-то наступил на ногу. Потом его участницы вышли разбираться на улицу.

С девушками и их родителями полицейские провели профилактические беседы. А на дискотеки, как это и было, продолжат наведываться сотрудники по делам несовершеннолетних и наряды ППС.
драка
конфликт
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Блин
9 минут назад
Откуда столько злобы в людях. Тем более в таких молодых.
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Лидия
14 минут назад
Скрепная молодежь, всё в духе нынешнего времени, хамство и сила в приоритете
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Девки
16 минут назад
То сами дерутся, то парней у шаурмы в Липецке избить хотели.
Ответить
Почему
17 минут назад
Они не на СВО?
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А
20 минут назад
Мальчики наверное не рискуют разнимать, а то получить могут по щас.
Ответить
Клеветнику
21 минуту назад
Я такое частенько наблюдал и в 80-е и в 90-е, смартфонов тогда не было
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Ха
28 минут назад
Конченые люди
Ответить
На лицо
28 минут назад
Деградация и воспитание смартфонами.
Ответить
обыватель
28 минут назад
современные анны каренины.куда катится этот мир
Ответить
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