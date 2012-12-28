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Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
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822
сегодня, 10:52
7

Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?

Крупные кредиты – на автомобиль, ипотечные на покупку жилья, потребительские для приобретения крупной техники или ремонта – давно являются частью нашей повседневной экономической жизни.

Кредит помогает решить проблему «здесь и сейчас», однако после первых выплат мысль «как бы поскорее закрыть этот долг?» заставляет искать способы снизить финансовое бремя. GOROD48 напоминает о двух основных вариантах частичного досрочного погашения долга перед банком и их нюансах.

Досрочное погашение кредита было выгодно не всегда – до 2011 года банки взимали за преждевременный возврат заемных средств комиссию, которая сводила к нулю экономию на выплате процентов. С ноября 2011 года положение изменилось – вступили в силу поправки к статьям 809, 810 ГК РФ. По закону гражданин РФ получил право досрочно погасить любой кредит, который он взял для личного, семейного, домашнего и другого использования, не связанного с предпринимательской деятельностью – без штрафов и комиссий со стороны банков. Единственное условие – банк необходимо предупредить о досрочном погашении, закон предусматривает максимальный срок до 30 дней до предполагаемой даты, однако банк может сократить этот период до недели и даже двух-трех дней. Некоторые организации и вовсе разрешают сегодня оформить частичный возврат долга в день обращения в банк. Никаких изменений в процентной ставке при досрочном погашении кредита быть не должно.

Что такое частичное погашение кредита

При частичном досрочном погашении заемщик вносит в счет кредита сумму, которая превышает регулярный платеж – досрочное погашение не отменяет оплату по графику, - но остается меньше оставшегося объема долга. При том, отдавать займ можно по частям и любыми суммами. Клиент сам определяет комфортный размер досрочного платежа, однако некоторые банки могут установить минимальный порог внесения средств.
Досрочное погашение кредита позволяет уменьшить сумму переплаты – проценты выплачиваются только за фактический срок пользования кредитом.
Зачем предупреждать банк о желании оплатить сумму больше установленной? Некоторые заемщики ошибочно полагают, что для досрочного погашения кредита достаточно пополнить банковский счет, указанный в договоре. Это не так, без подачи заявления денежные средства будут взиматься частями согласно графику – возможно, вы уезжаете в отпуск и не хотите пропустить срок платежа, решили заранее внести деньги, чтобы они были к дате очередного списания. Банк не экстрасенс, чтобы угадывать ваши намерения, все дополнительные пожелания нужно озвучить.

Может ли банк не принять досрочное погашение

Причин несколько. Чаще всего клиент забыл сообщить банку о своем желании оплатить больше, чем предусмотрено договором, не стал подавать заявление о досрочном частичном погашении. Или заемщик оформил заявление, но забыл внести деньги на счет вовремя, тогда заявление аннулируется. Еще один повод для отказа – деньги поступили, но сумма оказалась меньше, чем заявлял клиент. Часть банков все-таки списывают и делают перерасчет с той суммы, которая оказалась в реальности, однако часть аннулируют заявление.

Два вида частичного досрочного погашения кредита

Когда вы совершаете частичное досрочное погашение, банк предлагает на выбор уменьшить срок выплаты кредита, но сохранить размер ежемесячного платежа или уменьшить ежемесячный платеж, но сохранить общий срок погашения долга.

При выборе условий частичного погашения – с сокращением срока кредитования или суммы ежемесячных платежей – нужно исходить из ваших конкретных условий. Так, если ежемесячный платеж большой и заметно бьет по семейному бюджету, а у вас предстоят новые расходы (например, ремонт), более удобным вариантом оказывается уменьшение размера платежа. Так вы обезопасите себя от риска просрочки платежа, сохраните хорошую кредитную историю. Минус такого способа – срок ипотеки не уменьшается. При уменьшении срока кредита основной долг сокращается быстрее, переплата процентов по нему снижается. Долг банку вы вернете раньше. Минус – сумма основного платежа не меняется. К слову, если в кредитном договоре нет специального пункта, что воспользоваться досрочным погашением можно ограниченное число раз (например, раз в год или один раз за все использование кредита), вы можете комбинировать способы: сперва сократить сумму выплаты, в следующий раз – уменьшить срок.

Следует помнить – на досрочное погашение не стоит направлять все свободные финансы, позаботьтесь о подушке безопасности на непредвиденные ситуации. Например, вы сменили работу, зарплата приходит позже, или потребовалось лечение, а кредит еще не закрыт, обязательные платежи вносить надо. При любой ситуации стоит иметь финансовый резерв из расчета на два-три месяца жизни.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
38 минут назад
Лучше комбинировать оба варианта. Сперва снизить сумму платежа до комфортной (30-50% от изначальных платежей) а затем снижать срок кредита. Однако в любом случае чуда не будет, придется много работать чтобы отдать долг заранее.
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Подушке безопасности
сегодня, 12:26
Жизнь показала, что нужно было брать ипотеку и кредиты несколько лет назад.
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489
сегодня, 12:04
Выгодней уменьшение суммы платежа!!! Так как, только в этом случае уменьшаются %! % привязаны к сумме, меньше платеж, меньше %!
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Тело кредита
сегодня, 12:17
Вообще-то, проценты по кредиту привязаны к остатку суммы основного долга, а вовсе не к размеру платежа по кредиту.
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Подушка безопасности
сегодня, 11:57
Это когда вместо кредитов и долгов у тебя накопительные счета и депозиты.
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Экономист
сегодня, 12:15
Сомнительные высказывания. Особенно в нынешнее время.
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Липчанка
сегодня, 11:36
Т все таки уменьшение срока платежа выгоднее, все это испытано на себе. Только вначале никто не подсказал.
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