На месте падения обломков БПЛА в Липецкой области работают специалисты

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.



Как сообщило вечером 15 ноября Министерство обороны, над территорией Липецкой области был сбит вражеский БПЛА.Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях о том, что десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы.«Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов.Специалисты работают на месте падения обломков. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.Благодарю наших защитников, которые круглосуточно следят за небом и берегут безопасность жителей», — написал Игорь Артамонов.