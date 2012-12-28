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Общество
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Неделя 48
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
Читать все
Происшествия
14883
вчера, 09:16
19

На месте падения обломков БПЛА в Липецкой области работают специалисты

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщило вечером 15 ноября Министерство обороны, над территорией Липецкой области был сбит вражеский БПЛА.

Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях о том, что десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы.

«Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов.

Специалисты работают на месте падения обломков. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Благодарю наших защитников, которые круглосуточно следят за небом и берегут безопасность жителей», — написал Игорь Артамонов.
БПЛА
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Комментарии (19)

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СССР
вчера, 21:29
Спасибо Губернатору и ребятам ,от всего сердца,дай им Бог здоровья, Победа будет за нами.!!!
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светлана
вчера, 19:01
спасибо всем тем кто нас защищает
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Александр
вчера, 18:09
Ребятам ПВО большое уважение! Благодаря вам нашим сердцам намного спокойнее.
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Юрий
вчера, 17:23
Полностью согласен с комментарием Ирины!!! Дай Бог Здоровья и Удачи нашим Защитникам ВСЕГДА!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!
Ответить
Бабуля
вчера, 16:59
Спасибо, низкий вам поклон, дорогие наши защитники!!!
Ответить
Ирина
вчера, 15:03
ПВО! Вы герои! Вот кого надо награждать и зарплаты платить огромные! А не артистам, спортсменам и прочее прочее.
Ответить
Житель
вчера, 14:33
Спасибо ПВО
Ответить
Народ
вчера, 13:00
Низкий поклон Вам наши защитники ! Храни Вас Господь !
Ответить
дед
вчера, 12:48
Просто в липецкой области,очень высокий уровень жизни,вот и атакуют её враги.
Ответить
Липчанка
вчера, 12:32
Ребята огромное спасибо за нашу безопасность! Храни вас Господь!
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