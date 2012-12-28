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Общество
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сегодня, 14:37
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Завтра в Липецке очередная репетиция зимы
Ожидается мокрый снег при плюсовой температуре.
Температура воздуха составит завтра от +1 до +2 градусов, а ночью: от -1 до -2 градусов. При такой температуре снег, скорее всего, превратится в мокрую кашу.
Напомним, первый снег в Липецкой области выпал в начале ноября.
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