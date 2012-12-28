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Погода в Липецке
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44 минуты назад
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В Липецкой области снег и до +4
4 ноября через территорию Липецкой области пройдет активный циклон – ожидается снег, в отдельных районах пройдет мокрый снег. 5 и 6 ноября территория региона окажется в тылу циклона, пройдет небольшой снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег – местами сильный, в отдельных районах мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, днем в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно, умеренный снег. Температура ночью – от -1 до -3 градусов, днем – от -1 до +1 градусов.
День 4 ноября стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 16 градусов мороза.
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