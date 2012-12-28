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сегодня, 10:46
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«Помогите нам вывезти мусор»: суд оштрафовал управляющую компанию на 125 000 рублей за грязную контейнерную площадку

Точку в споре жильцов, УК и «Экопрома» поставил суд.

В Липецке мировой суд оштрафовал управляющую компанию «Малахит» на 125 тысяч рублей за бардак на контейнерной площадке. Причём об этом дворе ранее писал GOROD48. В редакцию обратился старший по дому и попросил помочь решить проблему с вывозом веток с контейнерной площадки.


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«Управляющая компания отказывается вывозить ветки — а они лежат прямо рядом с детской площадкой, «Экопром» тоже. В департаменте развития и благоустройства утверждают, что это УК должна убирать. Куда я только не обращался с письмами и звонками, и к депутату, и в Госжилинспекцию», — рассказал Виктор Шалов.

При этом директор обслуживающей дом организации — ООО «УК «Малахит» Николай Чмыхало уверял GOROD48, что вывозить мусор должна компания «ЭкоПром-Липецк» — мол, это с ней заключен договор о вывозе крупногабаритного мусора и твёрдых бытовых отходов. В свою очередь в «ЭкоПром-Липецк» говорили, что они не должны убирать ветки: региональный оператор обязан вывозить только коммунальные отходы, за это жители оплачивают услугу по обращению с ТКО. Ветки, шины и отходы от капитального ремонта не попадают под определение коммунальных отходов, в тариф их вывоз не включен.

Теперь точку в этом споре поставил суд. ООО УК «Малахит» привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

«После обращения гражданина в государственную жилищную инспекцию Липецкой области 17 июля 2024 года была осуществлена выездная проверка. Во дворе дома №61а по улице Депутатской были выявлены нарушения правил содержания контейнерной площадки и прилегающей к ней территории. Зафиксированы накопления бытового мусора, отсутствие кустарников вокруг площадки, также не было специализированного места или бункера для хранения крупногабаритных отходов. А на территории вокруг контейнеров находились сухие ветки», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

ЖКХ
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Рядом
15 минут назад
Для того чтобы вывозить покрышки и спиленные деревья , необходимо повышать тариф на содержание жилья , думаю со мной спорить никто не будет. Но жители не охотно идут на повышение тарифа.
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КотЭ
7 минут назад
сразу видно, Вы человек с УК, скорее даже из числа ИТР
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Угадали
24 минуты назад
Своими деньгами УК оплатит штраф. Потому что все деньги идут ей (УК) в карман, а на ремонт и содержание тратится мизер.
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Угадайте
сегодня, 11:09
Друзья, чьими деньгами они оплатят штраф?
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КотЭ
8 минут назад
Штраф будет выплачен из бюджета УК, вы прежде чем нести ахинею, разберитесь в этом вопросе... С другой стороны, эту сумму УК могла бы потратить на содержание ....
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