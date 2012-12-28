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Общество
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35 минут назад
На аукционе на строительство домов в Каликино выявлен картельный сговор
Арбитражный суд признал недействительным муниципальный контракт на строительство четырёх домов в селе Каликино.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд с иском к администрации Добровского муниципального округа и ООО «Чаплыгингосстрой» обратилась прокуратура — ей было выявлено нарушение закона «О защите конкуренции», а именно заключение картельного соглашения между ООО «Чаплыгингосстрой» и еще двумя фирмами-участниками аукциона, реализация которого привела к поддержанию цен на торгах.
Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил. Но решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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