На аукционе на строительство домов в Каликино выявлен картельный сговор

Арбитражный суд признал недействительным муниципальный контракт на строительство четырёх домов в селе Каликино.

Арбитражный суд признал недействительным муниципальный контракт от 13 февраля этого года на строительство четырёх жилых домов для предоставления по договору найма в селе Каликино Добровского округа.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд с иском к администрации Добровского муниципального округа и ООО «Чаплыгингосстрой» обратилась прокуратура — ей было выявлено нарушение закона «О защите конкуренции», а именно заключение картельного соглашения между ООО «Чаплыгингосстрой» и еще двумя фирмами-участниками аукциона, реализация которого привела к поддержанию цен на торгах.Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил. Но решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.