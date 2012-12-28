Гражданин Узбекистана попался с поддельными документами

Его оштрафовали на 60 000 рублей.

Задонский районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана за приобретение, хранение, перевозку и использование заведомо поддельного официального документа, штампа и бланка (по части третьей статьи 327 УК РФ).Чтобы избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, 12 августа этого года мигрант купил отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранца в Воронеж сроком на три месяца.На этом бланке был поддельный оттиск штампа «уведомление принято», дающий мигранту право находиться на территории страны. Подделку распознали полицейские при проверке документов иностранца. В результате суд оштрафовал его на 60 000 рублей.