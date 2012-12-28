33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Происшествия
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сегодня, 11:44
Гражданин Узбекистана попался с поддельными документами
Его оштрафовали на 60 000 рублей.
Чтобы избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, 12 августа этого года мигрант купил отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранца в Воронеж сроком на три месяца.
На этом бланке был поддельный оттиск штампа «уведомление принято», дающий мигранту право находиться на территории страны. Подделку распознали полицейские при проверке документов иностранца. В результате суд оштрафовал его на 60 000 рублей.
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